Die monatelange Hängepartie mit der sehr späten Entscheidung, den Vertrag mit dem 35-Jährigen entgegen seines erklärten Wunsches nicht zu verlängern, war unnötig und vom Ablauf her teilweise auch unwürdig .

Und schließlich warteten auch die Journalisten bis nach Mitternacht, ehe Müller nach der Dopingkontrolle als letzter Bayern-Profi und mit einem Stück Pizza in der Hand Rede und Antwort stehen konnte.

Dann mussten sich die Fans am Dienstagabend gegen Inter Mailand bis zur 74. Minute gedulden, ehe der Publikumsliebling unter frenetischem Jubel ins Spiel kam.

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze

Auch das Publikum wartete sehnsüchtig auf das langjährige FCB-Idol, der bei seiner Einwechslung für einen Stimmungsumschwung in der trotz des 0:1-Rückstands fast schon lethargischen Allianz Arena sorgte.

Der seit seinem Dienstantritt von Führung wie Mannschaft so oft gelobte Trainer verpasste leichtfertig die große Chance, das Müller-Momentum zu nutzen.

Hätte Müller nicht von Beginn an gezündet, wäre der Effekt seines Comebacks in der Anfangsformation vermutlich schnell verpufft.

Trotzdem gab es gute Gründe, Müller zunächst auf die Bank zu setzen und Raphael Guerreiro anstelle des verletzten Jamal Musiala in die Startelf zu befördern.

Es hätte also viele gute Gründe gegeben, die indisponierten Guerreiro und Leroy Sane schon viel früher runterzunehmen, statt bis zur Schlussviertelstunde zu warten.

Was man Kompany aber vorwerfen kann: Nicht zum ersten Mal reagierte der Belgier zu spät, um der Partie mit neuen Kräften noch eine Wende zu geben.

Dabei bewies Bayerns Rekordspieler dann in wenigen Minuten, wie viel er der Mannschaft an guten Tagen immer noch geben kann, nicht nur wegen seines umjubelten Treffers zum 1:1.

Hier zeigte sich erneut Kompanys Misstrauen in seine Ersatzleute, allen voran Müller, mit dem er ja offenbar selbst bei einer Verlängerung kaum mehr geplant hätte.

Müller beweist, was er Bayern noch geben kann

Müller pushte seine Mitspieler, aber vor allem auch das wieder erwachte Stadion. In den wenigen Minuten bis zum bitteren 1:2 hatten die Gastgeber den bis dahin so abgezockten italienischen Meister am Rande der Niederlage.