Vor dem Achtelfinal-Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern am Dienstag (ab 21:00 Uhr im Liveticker) sprach Leon Goretzka erstmals in dieser Saison im Rahmen der Pressekonferenz. Und gewährte interessante Einblicke.

Von Andreas Reiners und Martin Volkmar

Oft spricht Leon Goretzka nicht mehr.

Nachdem er in der Anfangsphase der Saison beim FC Bayern sportlich gar keine Rolle mehr spielte, schwieg der Mittelfeldmann.

Und fokussierte sich darauf, sich zurück in die Mannschaft zu kämpfen. Als das gelang, gab es hin und wieder Statements im TV, aber längst nicht so oft wie früher. Und wenn, dann auch nur zum Spiel und über das, was auf dem Platz passiert ist.

Dabei gab es viele Fragen.

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern am Dienstag (ab 21:00 Uhr im Liveticker) stellte sich Goretzka im Rahmen der Pressekonferenz nach längerer Zeit mal wieder den Journalisten.

Mit interessanten Einblicken in seine Gefühlswelt.