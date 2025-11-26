FC Bayern: Manuel Neuer vor Arsenal-Tor gefoult? "Für mich ist das ein klares Foul"

Bei der Partie zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern gab es rund um das zwischenzeitliche 1:0 der Londoner große Diskussionen. War das ein Foul an Manuel Neuer?

Aus London berichtet Martin Volkmar

Die 22. Minute in der Partie zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern München in der Champions League sorgte für viele Diskussionen.

Nach einem Eckball erzielten die Londoner durch Jurrien Timber das zwischenzeitliche 1:0. Doch war der Treffer wirklich regulär?

Denn Bayern-Keeper Manuel Neuer wurde dabei unmittelbar vor dem Eckball der "Gunners" noch von Timber deutlich geblockt.