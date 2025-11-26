CHampions League
FC Bayern: Manuel Neuer vor Arsenal-Tor gefoult? "Für mich ist das ein klares Foul"
- Aktualisiert: 26.11.2025
- 22:51 Uhr
- ran.de
Bei der Partie zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern gab es rund um das zwischenzeitliche 1:0 der Londoner große Diskussionen. War das ein Foul an Manuel Neuer?
Aus London berichtet Martin Volkmar
Die 22. Minute in der Partie zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern München in der Champions League sorgte für viele Diskussionen.
Nach einem Eckball erzielten die Londoner durch Jurrien Timber das zwischenzeitliche 1:0. Doch war der Treffer wirklich regulär?
Denn Bayern-Keeper Manuel Neuer wurde dabei unmittelbar vor dem Eckball der "Gunners" noch von Timber deutlich geblockt.
Das Wichtigste zur Champions League in Kürze
Für den früheren Weltklasse-Torhüter Peter Schmeichel ist die Szene deutlich - und das Tor irregulär.
"Für mich ist das ein klares Foul, weil Timber Neuer stößt und damit aus der Balance bringt", sagte der ehemalige ManUnited-Keeper zur Pause im Emirates Stadium zu ran, "deshalb kann er danach nicht mehr zum Ball kommen und Timber schießt dann das Tor".