Der FC Bayern München kassiert gegen den FC Arsenal seine erste Niederlage der Saison. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Stars. Aus London berichtet Martin Volkmar In Nordlondon musste der FC Bayern München in der Champions League seine erste Niederlage hinnehmen. Mit 1:3 verlor der FCB beim FC Arsenal. Die Gunners waren vor allem in der zweiten Halbzeit das stärkere Team und gewannen am Ende verdient. Highlights der Champions League - u.a. Arsenal vs. Bayern: Mi. ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen Das Tor von Lennart Karl reichte den Bayern nicht, während vor allem Harry Kane in der Offensive abgemeldet war. ran hat die Noten der FCB-Stars.

Manuel Neuer Der Spielführer hat von Beginn an viel zu tun und kann manche Rückgabe nur mit weiten Schlägen nach vorne klären. Sieht beim 0:1 von Timber (22.) schlecht aus, als er zu spät kommt, vorher aber geschubst wurde. Rettet gegen Saka (48.), Mosquera (59) und Calafiori (90.). Hat aber immer wieder große Probleme nach Ecken und verschätzt sich auch beim Herauslaufen vor dem 1:3, so dass er gegen Torschütze Martinelli zu spät kommt (77.). Beim 1:2 dagegen chancenlos. ran-Note: 5

Josip Stanisic Da Laimer wieder nach links wechselt, startet der Kroate auf seiner Lieblingsposition rechts hinten und hat dort mit Trossard viel Arbeit. Läuft sich nach Tahs Pass stark frei, sieht aber den mitgelaufenen Karl in der Mitte nicht und schießt vorbei (35.). Beim 1:2, das über seine Seite eingeleitet wird, nicht auf dem Posten. ran-Note: 4

Dayot Upamecano Der Franzose zeigt ein ganz schwaches Spiel und ist insgesamt ein Sicherheitsrisiko im Münchner Defensivspiel. Kommt gegen Mosquera deutlich zu spät und ist mit Gelb noch gut bedient (23.). Vor Ezes Großchance getunnelt und auch bei Merinos Kopfball-Riesenchance nicht aufmerksam (58.). Wandelt nach weiteren Fouls am Rande des Platzverweises. Leitet obendrein mit seinem Fehlpass das 1:2 durch Madueke ein und passt auch vor dem 1:3 nicht auf. Wird erst nach 81 Minuten erlöst. ran-Note: 5

Jonathan Tah Auch der Nationalspieler kann nicht für Stabilität sorgen und kommt oft einen Schritt zu spät. Herausragend allerdings sein 40-Meter-Pass auf Stanisic vor dessen Chance. Danach auch defensiv besser und mit einigen wichtigen Ballgewinnen am Boden und in der Luft. Kommt aber in der Schlussphase wie die gesamte Defensive komplett ins Schwimmen. ran-Note: 4

Konrad Laimer Der Österreicher erwischt als Linksverteidiger einen gebrauchten Abend. Arsenal-Kapitän Saka stellt ihn immer wieder vor Probleme, so dass er sich oft nur mit Fouls behelfen kann oder mit dem Klären zur Ecke. So wie vor dem 0:1, bei dem er sich dann noch verschätzt. Auch zu spät vor dem 1:2, danach gegen Bischof ausgewechselt. ran-Note: 5

Joshua Kimmich Der DFB-Kapitän kehrt nach überstandener Sprunggelenksverletzung in die Startelf zurück und zeigt ein Spiel mit Licht und Schatten. Kommt wie Laimer vor dem 0:1 nicht mehr zum Ball. Beißt sich aber zurück. Stört Eze vor dessen Großchance entscheidend (31.) und leitet kurz danach mit einem Weltklasse-Steilpass das 1:1 ein. Direkt danach jedoch mit einem katastrophalen Fehlpass im eigenen Strafraum zu Saka, der an Neuer scheitert. Geht mit dem Team zusammen am Ende unter und wird nach 81 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 4

Aleksandar Pavlovic Auch der Youngster tut sich mit dem aggressiven Spiel der "Gunners" schwer und kann kaum Akzente setzen, da er sich zu viele Fehlpässe leistet. In der Rückwärtsbewegung ebenfalls zu häufig nicht auf der Höhe. ran-Note: 5

Michael Olise Hat gegen den erst 19 Jahre alten Lewis-Skelly über 90 Minuten ungewohnte Schwierigkeiten, sich entscheidend durchzusetzen. Wechselt daher mit Gnabry immer wieder die Seiten, wie vor dem 1:1. Insgesamt ungefährlich, leitet zudem mit einem Ballverlust im Angriff den Konter zum 1:3 ein. ran-Note: 5

Lennart Karl Das Bayern-Juwel darf nach seiner Galavorstellung gegen Freiburg und aufgrund der Sperre von Luis Diaz erneut von Anfang an im zentralen offensiven Mittelfeld ran. In den ersten Minuten sehr präsent, taucht danach aber bis zum Ausgleich ab, als er Gnabrys Hereingabe technisch stark einschießt (32.). Scheitert nach dem Wechsel frei vor Raya mit einem schwachen Abschluss (56.) und ist kein Faktor mehr. ran-Note: 3

Serge Gnabry Der Nationalspieler hat seine Kniebeschwerden rechtzeitig auskuriert und rückt für Diaz auf die linke Offensivseite. Gut markiert und mit einigen Schwächen in der Rückwärtsbewegung, aber dann mitentscheidend beim 1:1, als er nach rechts ausweicht und Kimmichs Steilpass überragend mit dem ersten Kontakt zu Karl weiterleitet. Danach allerdings kaum mehr mit gelungenen Aktionen, macht nach 72 Minuten Platz für Jackson. ran-Note: 4

Harry Kane Der englische Nationalmannschaftskapitän, wegen seiner Tottenham-Vergangenheit bei jedem Ballbesitz ausgepfiffen, lässt sich teilweise weit zurückfallen und hilft mehrfach im eigenen Strafraum aus. Großes Laufpensum, hat aber keine einzige Torchance. ran-Note: 5

Nicolas Jackson Der Leihspieler von Arsenals Lokalrivale Chelsea kommt nach 72 Minuten für Gnabry und rückt in die Spitze, ist dort aber abgemeldet und hat keine nennenswerte Szene. ran-Note: 4

Tom Bischof Der Ex-Hoffenheimer ersetzt den indisponierten Laimer nach 72 Minuten links hinten, kann aber auch nicht für mehr Sicherheit in der Defensive sorgen. Lässt Calafiori bei dessen Kopfballchance allein (90.). ran-Note: 4

Leon Goretzka Der Mittelfeldmann wird nach 81 Minuten für Kimmich ins Spiel gebracht, kann aber keine Akzente mehr setzen. ran-Note: Ohne Bewertung

Raphael Guerreiro Der Portugiese ersetzt Karl ebenfalls nach 81 Minuten, hat keine nennenswerte Szene. ran-Note: Ohne Bewertung