5. Spieltag in der Champions League
Arsenal vs. FC Bayern heute live: Wer überträgt die Champions League im TV und Livestream? Ergebnis 3:1
- Aktualisiert: 26.11.2025
- 22:55 Uhr
- ran.de
Am 5. Spieltag der Champions League muss Bayern München auswärts beim FC Arsenal ran. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Mehr Topspiel geht nicht! Mit dem FC Arsenal und dem FC Bayern München treffen am 5. Spieltag der Ligaphase in der Champions League zwei Teams aufeinander, die bislang makellos durch den Wettbewerb marschierten.
Sowohl die "Gunners" als auch der deutsche Rekordmeister haben alle vier bisherigen Begegnungen gewonnen. Die Londoner haben es dabei sogar geschafft, immer ohne Gegentor zu bleiben, siegten unter anderem mit 4:0 zuhause gegen Atletico Madrid und zuletzt mit 3:0 bei Slavia Prag.
- FC Bayern: Manuel Neuer vor Arsenal-Tor gefoult?
- FC Bayern: Die Noten gegen Arsenal in der Champions League
Doch auch die Münchner müssen sich ganz und gar nicht vor Arsenal verstecken. Immerhin hat das Team von Coach Vincent Kompany zuletzt auswärts bei Titelverteidiger Paris St. Germain trotz langer Unterzahl mit 2:1 gewonnen.
Davor gab es schon Kantersiege gegen Pafos FC (5:1) und den FC Brügge (4:0) sowie einen 3:1-Auftakterfolg gegen den FC Chelsea.
+++ Update, 22:54+ Uhr: Ergebnis - FC Arsenal vs. FC Bayern 3:1 +++
Der FC Bayern München hat in der Champions League beim FC Arsenal mit 1:3 verloren und damit die erste Pflichtspiel-Niederlage der laufenden Saison kassiert.
Nach einem 1:1 zur Pause erzielten Noni Madueke (69.) und Gabriel Martinelli (77.) die Londoner im Emirates Stadium zum Sieg.
+++ Update, 21:49 Uhr: Halbzeit - FC Arsenal vs. FC Bayern 1:1 +++
Zur Halbzeit der Partie zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern München steht es 1:1.
Zunächst gingen die Gastgeber durch einen Treffer von Jurrien Timber (22.) in Führung. Für den Münchner Ausgleich sorgte Lennard Karl nach traumhaftem Angriff des FCB (32.).
Externer Inhalt
+++ Update, 19:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++
FC Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly - Zubimendi, Rice - Saka, Eze, Trossard - Merino.
FC Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Karl - Kane.
FC Arsenal vs. FC Bayern München heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?
- Spiel: FC Arsenal vs. FC Bayern München
- Wettbewerb: Champions League; 5. Spieltag
- Datum: 26. November 2025
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: Emirates Stadium (London)
FC Arsenal vs. FC Bayern München heute live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern München wird nicht im Free-TV übertragen.
FC Bayern gastiert beim FC Arsenal: Wer zeigt heute das Champions-League-Spiel live im Pay-TV?
Das Spiel wird von DAZN auf dem linearen Kanal DAZN1 im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.
Champions League heute live: Wo kann ich FC Arsenal gegen Bayern München im Livestream sehen?
Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.
FC Bayern München gastiert bei Arsenal: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Champions League?
Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Champions League heute live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung von FC Arsenal vs. FC Bayern
- Begegnung: FC Arsenal vs. FC Bayern München
- Datum und Uhrzeit: 26. November 2025; 21:00 Uhr
- Trainer: Mikel Arteta (FC Arsenal), Vincent Kompany (FC Bayern München)
- Free-TV: -
- Pay-TV: DAZN
- Livestream: DAZN
- Liveticker: ran.de
Auch interessant: Champions League - Alex Hleb vor Arsenal vs. Bayern: "Arsenal darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Sieg machen"