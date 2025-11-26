Fußball
Champions League: Kylian Mbappe schießt Real Madrid furios zum Sieg - Debakel für FC Liverpool gegen PSV Eindhoven
- Aktualisiert: 26.11.2025
- 23:35 Uhr
- SID
Während Real Madrid dank eines Hattricks von Kylian Mbappe in der Spitzengruppe der Champions League verbleibt, rutscht der FC Liverpool immer tiefer in die Krise.
Superstar Kylian Mbappe hat Rekordsieger Real Madrid mit dem zweitschnellsten Hattrick der Champions-League-Geschichte zurück in die Erfolgsspur geschossen.
Der Franzose erzielte beim 4:3 (3:1)-Erfolg bei Olympiakos Piräus drei Treffer innerhalb von sieben Minuten sowie das Tor zum Endstand und führt die Torjägerliste der Königsklasse mit neun Treffern an.
Die Königlichen rehabilitierten sich von der Niederlage beim FC Liverpool (0:1) vor drei Wochen und stehen bei vier Siegen aus fünf Spielen.
Mbappé drehte in Griechenland den frühen Rückstand durch Chiquinho (8.) mit seinen Treffern in der 22., 24. und 29. Minute - und verpasste dabei den schnellsten Hattrick der Königsklassen-Geschichte ganz knapp.
Nur Mohamed Salah vom FC Liverpool war bei seinem Hattrick 2022 im Auswärtsspiel bei den Glasgow Rangers (7:1) einige Sekunden schneller. In der 59. Minute schnürte Mbappe dazu seinen Viererpack.
Champions League: FC Liverpool rutscht immer weiter in die Krise
Salah patzte mit dem LFC am Mittwoch einmal mehr. Ohne den weiter angeschlagenen Florian Wirtz erlebten die formschwachen Reds beim 1:4 (1:1) gegen die PSV Eindhoven den nächsten bitteren Abend an der Anfield Road, zahlreiche Fans verließen das Stadion vorzeitig.
- Nur Karl trifft: Bayern-Serie reißt bei Arsenal
- : Eintracht Frankfurt bricht gegen Atalanta Bergamo ein - Sorge um Jonathan Burkardt
Nach dem 0:3 gegen Kellerkind Nottingham Forest in der Liga glich Dominik Szoboszlai (16.) zwar noch die Führung des langjährigen Bundesligaprofis Ivan Perisic (6./Handelfmeter) aus, doch Guus Til (56.) und Couhaib Driouech (73./90.+1) trafen für den niederländischen Meister zum Sieg. Mit neun Punkten muss der englische Champion um die direkte Achtelfinalqualifikation bangen.
Titelverteidiger Paris Saint-Germain feierte drei Wochen nach der Niederlage gegen den FC Bayern (1:2) einen hart erkämpften Heimsieg gegen Tottenham Hotspur. Beim 5:3 (1:1) erzielten Vitinha (45./53./76., Handelfmeter), Fabian Ruiz (59.) und Willian Pacho (65.) die Treffer der Franzosen, die zwölf Zähler auf dem Konto haben.
In der Nachspielzeit sah der frühere Münchner Lucas Hernandez von Schiedsrichter Felix Zwayer nach einem Ellenbogenschlag gegen den Ex-Leipziger Xavi Simons die Rote Karte.
Inter Mailand musste im fünften Spiel die erste Niederlage hinnehmen. Der unterlegene Finalist der Vorsaison verlor bei Atletico Madrid mit 1:2 (0:1), Jose Giménez köpfte die Spanier in der Nachspielzeit (90.+3) zum Sieg. Sporting Lissabon schlug den FC Brügge 3:0 (2:0).
Auch interessant: FC Bayern verliert beim FC Arsenal: Sechs Fünfer, nur Youngster ein Lichtblick - Noten zum Champions-League-Spiel