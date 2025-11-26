Während Real Madrid dank eines Hattricks von Kylian Mbappe in der Spitzengruppe der Champions League verbleibt, rutscht der FC Liverpool immer tiefer in die Krise.

Superstar Kylian Mbappe hat Rekordsieger Real Madrid mit dem zweitschnellsten Hattrick der Champions-League-Geschichte zurück in die Erfolgsspur geschossen.

Der Franzose erzielte beim 4:3 (3:1)-Erfolg bei Olympiakos Piräus drei Treffer innerhalb von sieben Minuten sowie das Tor zum Endstand und führt die Torjägerliste der Königsklasse mit neun Treffern an.

Die Königlichen rehabilitierten sich von der Niederlage beim FC Liverpool (0:1) vor drei Wochen und stehen bei vier Siegen aus fünf Spielen.

Mbappé drehte in Griechenland den frühen Rückstand durch Chiquinho (8.) mit seinen Treffern in der 22., 24. und 29. Minute - und verpasste dabei den schnellsten Hattrick der Königsklassen-Geschichte ganz knapp.

Nur Mohamed Salah vom FC Liverpool war bei seinem Hattrick 2022 im Auswärtsspiel bei den Glasgow Rangers (7:1) einige Sekunden schneller. In der 59. Minute schnürte Mbappe dazu seinen Viererpack.