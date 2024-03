Eric Dier

Im Januar wurde Eric Dier zunächst für ein halbes Jahr auf Leihbasis von Tottenham geholt, bleibt aber wohl auch in der Saison 24/25 in München. Das berichtete zuletzt "The Athletic". Demnach habe sich eine Klausel im Leihvertrag aktiviert, die ihn auch kommende Saison an den FCB bindet. Diers Vertrag in London wäre im Sommer ausgelaufen.