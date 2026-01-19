- Anzeige -
7. Spieltag der Champions League

FC Bayern vs. Union Saint-Gilloise im TV, Livestream und Liveticker - Ergebnis 2:0

  • Aktualisiert: 21.01.2026
  • 23:17 Uhr
  • ran.de

Am 7. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Union Saint-Gilloise. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Inhalt

Update, 21.01., 22:55 Uhr: Bayern siegt und zieht ins Achtelfinale ein

Vor leerer Südtribüne schlagen die Bayern Saint-Gilloise mit 2:0 und ziehen damit sicher vorzeitig ins Achtelfinale der Königsklasse ein. Nach einem chancenarmen ersten Durchgang, in dem die Gäste aus der Region Brüssel-Hauptstadt sogar die zwingendere Torchance hatten, als David aus kurzer Distanz per Kopf an Neuer scheiterte, kamen die Münchner mit viel Wucht aus der Kabine zurück.

Kane knackte die belgische Defensive erst per Kopf nach einer Olise-Ecke, ehe er praktisch direkt danach schon wieder frei vor Scherpen auftauchte, jedoch vom Keeper abgeräumt wurde. Mit dem fälligen Strafstoß erhöhte Kane sicher auf 2:0, ehe es durch einen Kim-Platzverweis noch einmal spannend zu werden drohte. Letztlich kam von den Unionistes aber praktisch gar nichts mehr, während der FCB sogar noch zwei dicke Chancen aufs 3:0 hatte. Nicht nur vergab Kane aber vom Punkt, sondern auch Olise verfehlte aus zehn Metern das Tor. Für den ungefährdeten Sieg reichte es trotzdem.

Update, 21.01., 22:00 Uhr: FCB zur Halbzeit ohne echte Torchance

Zur Pause steht es zwischen Bayern und Union Saint-Gilloise noch 0:0. Dabei erwischten die Münchner zunächst einen sehr dominanten Start, erlaubten es den Belgiern bei vielen leichten Fehlern im Aufbauspiel aber, das Zentrum effektiv zu verdichten und Anspielstationen sowie Schusswege zuzustellen. So kamen die Roten praktisch gar nicht in die wichtigen Räume, liefen dafür aber immer mal wieder in vielversprechende Konter, die die Unionistes eine Spur zu fahrig ausspielten.

Eine dicke Chance hatten die Gäste dennoch, als David nach präziser Khalaili-Flanke per Kopf aus kurzer Distanz mit einem etwas zu zentralen Abschluss an einem starken Reflex von Neuer scheiterte (29.). Die erste wirklich vielversprechende Chance des deutschen Rekordmeisters lässt hingegen noch immer auf sich warten.

Update, 21.01., 19:50 Uhr: Bayern-Aufstellung da

München: Neuer - Bischof, Kim, Tah, Guerreiro - Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Luis Diaz - Kane

St. Gilloise: Scherpen - Mac Allister, Sykes, Burgess - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith - Florucz, David, Ait El Hadj

Champions League live: So seht ihr den FC Bayern im TV & Stream

Für den FC Bayern München geht es in der Champions League in den Schlussspurt in der Ligaphase, die nun für jedes der 36 Teams nur noch zwei Partien umfasst.

Im vorletzten Spiel bekommt es der deutsche Rekordmeister mit dem aktuellen belgischen Meister Union Saint-Gilloise zu tun.

Die Vorzeichen vor der Begegnung in der Allianz-Arena sind klar: Die Münchner gehen mit bislang 15 Punkten in der Ligaphase der Champions League als klarer Favorit in das Duell.

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

Zumal das Team von Coach Vincent Kompany in der heimischen Arena in der laufenden Saison der Königsklasse eine makellose Bilanz hat. Alle drei Partien konnte der FCB gewinnen, schlug Chelsea mit 3:1, Brügge mit 4:0 und zuletzt Anfang Dezember 2025 auch Sporting Lissabon mit 3:1.

Etwas anders sieht die Lage bei Saint-Gilloise aus. Die Belgier konnten bislang sechs Punkte sammeln und kämpfen damit um das Erreichen der K.o.-Phase. Dafür braucht der amtierende Meister dringend Punkte.

Mut könnte machen, dass Saint-Gilloise bisher alle Punkte in der Königsklasse auswärts einfuhr. Es gab Siege bei der PSV Eindhoven 3:1 und bei Galatasaray Istanbul (1:0). Andererseits setzte es teils auch heftige Niederlage wie das 0:4 zuhause gegen Newcastle und auch ein 0:4 im eigenen Stadion gegen Inter Mailand.

FC Bayern vs. Union Saint-Gilloise heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

FC Bayern München vs. Union Saint-Gilloise heute live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Union Saint-Gilloise wird nicht im Free-TV übertragen.

Bayern München - Saint-Gilloise heute live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen, ist dort jedoch ausschließlich in der Konferenz zu sehen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Champions League heute live: Wo kann ich FC Bayern gegen Saint-Gilloise im Livestream sehen?

DAZN überträgt die Partie zudem exklusiv im Livestream. Um diesen abzurufen, ist ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Bayern München gegen Saint-Gilloise: Wo finde ich heute einen Liveticker zur Champions League?

Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

FC Bayern München vs. Union Saint-Gilloise heute live: Alle Infos zum Spiel in der Champions League

  • Begegnung: FC Bayern vs. Union Saint-Gilloise
  • Datum und Uhrzeit: 21. Januar 2026, 21 Uhr
  • Trainer: Vincent Kompany (Bayern), David Hubert (Saint-Gilloise)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de, ran-App
FC Bayern München: Wohin mit Jamal Musiala? Erst Trauma, jetzt Luxusproblem für Kompany

