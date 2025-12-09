- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

FC Bayern München: Fans zünden Pyro-Show gegen Sporting Lissabon - Dreesen rechnet mit harten UEFA-Sanktionen

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 23:45 Uhr
  • Chris Lugert

Die Fans des FC Bayern fallen im Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon mehrfach auf. Erst gibt es Proteste, dann zünden die Anhänger eine riesige Pyro-Show - mit womöglich heftigen Folgen.

Von Chris Lugert und Martin Volkmar

Aufgrund zuletzt teils rabiater Einsätze von Polizei und Sicherheitskräften gegen Fußballfans haben die Fans des FC Bayern die UEFA und die EU zum Handeln aufgefordert.

Vor dem Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon (3:1) zeigte die Südkurve ein Spruchband mit der Aufschrift: "UEFA und EU, kriegt euren Kram geregelt. Schützt Auswärtsfans vor willkürlichen Sicherheitsmaßnahmen und Polizeigewalt."

Es war nicht der einzige auffällige Moment der Bayern-Fans. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Sporting brannten sie in der Südkurve ein umfangreiches Pyro-Feuerwerk ab, das die gesamte Arena in Rauch legte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

Bayerns Vorstandchef Jan-Christian Dreesen reagierte sauer auf die Pyortechnik-Einlage der Ultras. "Das finde ich naturgemäß nicht gut. Die Witterungsbedingungen heute haben ja dann auch diesen Rauch und den Nebel im Stadion belassen. Ich hatte kurz Sorge, dass womöglich das Spiel abgebrochen wird. Es ist einfach nicht zu akzeptieren", sagte Dreesen.

- Anzeige -

FC Bayern: Fans droht Teilausschluss

Eine Strafe der UEFA winkt - und die könnte es in sich haben, denn die Bayern-Fans waren nach vorherigen Vergehen immer noch auf Bewährung. Dreesen rechnet bereits mit dem Schlimmsten.

"Es ist klar, was die Sanktion der UEFA sein wird: Es wird einen Teilausschluss der UEFA geben in der Südkurve. Das ist eine klare Sanktionsandrohung gewesen durch die Bewährung, die wir damals, sofern ich mich richtig erinnere, im Spiel gegen Leverkusen bekommen haben", sagte er.

Nach Abpfiff wurde bereits über eine Sperrung des Unterrangs im nächsten Champions-League-Heimspiel im Januar gegen Union Saint-Gilloise berichtet.

Der Protest zu Beginn des Spiels hatte mehrere konkrete Anlässe. Die Bayern-Anhänger etwa mussten bei der Auswärtsfahrt nach Paris ein unschönes Erlebnis hinnehmen, als kurzfristig auferlegte Polizeimaßnahmen die Freizügigkeit der Fans massiv einschränkten.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

VIDEO: Kimmich überrascht: "Noch nie ein Eigentor?"

So mussten sich alle Fanbusse an einer zentralen Mautstelle vor der Stadt sammeln, wo es allerdings "völlig unzureichende sanitäre Anlagen, eine einzige Toilette und weder Essen noch Getränke" gegeben habe, wie der Verein damals mitteilte. "Zudem widerspricht die Behandlung der Fans jeglichen Standards", stellten die Bayern klar.

Fan-Vorfälle in Champions und Europa League

Hinzu kam, dass nach Spielende alle Fans "zu ihren ursprünglich genutzten Transportmitteln zurückkehren" mussten, die Busse wiederum konnten Paris erst am frühen Morgen wieder verlassen. Der FC Bayern hatte Beschwerde eingelegt, PSG und auch die UEFA unterstützten das Ansinnen des Rekordmeisters.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Zuletzt wurden in der Europa League zudem die Anhänger des VfB Stuttgart rund um das Auswärtsspiel bei den Go Ahead Eagles im niederländischen Deventer Opfer drastischer Maßnahmen der Polizei. So erhielten drei Fanbusse der Schwaben ein Betretungsverbot für die Stadt.

Vorstandsboss Alexander Wehrle kritisierte das Verhalten als "völlig unverhältnismäßig". Fans seien beim Aussteigen aus dem Bus mit Knüppeln geschlagen worden, berichtete Wehrle. Er sei "schockiert", so etwas habe er "nicht für möglich gehalten", fügte der Funktionär an. Der Verein habe bei der UEFA umgehend Beschwerde eingelegt.

Mehr News und Videos
09.12.2025, xjrdrx, Fussball UEFA Champions League, FC Bayern Muenchen - Sporting Lissabon v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 2:1 durch Lennart Karl (FC Bayern Muenchen) ...
News

Kommentar: So wird Karl zum Problem für Musiala

  • 09.12.2025
  • 23:52 Uhr
Lennart Karl
News

Netzreaktionen zum Bayern-Sieg: "Karl ist nicht von dieser Welt"

  • 09.12.2025
  • 23:50 Uhr
Dortmund, Deutschland 25. November 2025: Champions League - 2025 2026 - Borussia Dortmund vs. FC Villarreal Im Bild: Mannschaftsfoto der Startelf von Borussia Dortmund Signal Iduna Park Nordrhein W...
News

Borussia Dortmund vs. FK Bodö/Glimt heute live: Champions League im TV, Stream und im Ticker

  • 09.12.2025
  • 23:43 Uhr
Wirtz
News

Liverpool jubelt in Mailand - Gala verliert in Monaco

  • 09.12.2025
  • 23:15 Uhr
SGE Barca
News

Knauff-Tor reicht nicht: Barca ringt Frankfurt nieder

  • 09.12.2025
  • 23:11 Uhr
Kane Karl
News

Bayern-Noten: Youngster sticht heraus, Kane fällt ab

  • 09.12.2025
  • 22:40 Uhr
Kompany Karl
News

Kompany "tadelt" Karl: "Wenn ich total ehrlich bin ..."

  • 09.12.2025
  • 22:24 Uhr
Dreesen hofft auf eine erneute Bewertung
News

Dreesen erwartet Teilausschluss der Fans nach Pyro-Show

  • 09.12.2025
  • 21:57 Uhr
Joao Simoes Sporting Lissabon SCP (52) rettet vor Lennart Karl Bayern Muenchen FCB (42) FC Bayern Muenchen FCB vs Sporting Lissabon SCP Spieltag 6 09.12.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHO...
News

Besser als Mbappe: Karl stellt CL-Rekord auf

  • 09.12.2025
  • 21:54 Uhr
26.11.2025, xjhx, Fussball UEFA Champions League, Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo v.l. Teamfoto Eintracht Stadionansicht Innenraum, Rasen Frankfurt am Main *** 26 11 2025, xjhx, Football UEF...
News

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live: Champions League im TV, Stream und im Liveticker - Ergebnis 2:1

  • 09.12.2025
  • 21:52 Uhr