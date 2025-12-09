Die Fans des FC Bayern fallen im Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon mehrfach auf. Erst gibt es Proteste, dann zünden die Anhänger eine riesige Pyro-Show - mit womöglich heftigen Folgen. Von Chris Lugert und Martin Volkmar Aufgrund zuletzt teils rabiater Einsätze von Polizei und Sicherheitskräften gegen Fußballfans haben die Fans des FC Bayern die UEFA und die EU zum Handeln aufgefordert. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon (3:1) zeigte die Südkurve ein Spruchband mit der Aufschrift: "UEFA und EU, kriegt euren Kram geregelt. Schützt Auswärtsfans vor willkürlichen Sicherheitsmaßnahmen und Polizeigewalt." Karl überragt erneut - und stellt nächsten Rekord auf

Bayern-Noten: Offensive stark - außer Kane Es war nicht der einzige auffällige Moment der Bayern-Fans. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Sporting brannten sie in der Südkurve ein umfangreiches Pyro-Feuerwerk ab, das die gesamte Arena in Rauch legte.

Bayerns Vorstandchef Jan-Christian Dreesen reagierte sauer auf die Pyortechnik-Einlage der Ultras. "Das finde ich naturgemäß nicht gut. Die Witterungsbedingungen heute haben ja dann auch diesen Rauch und den Nebel im Stadion belassen. Ich hatte kurz Sorge, dass womöglich das Spiel abgebrochen wird. Es ist einfach nicht zu akzeptieren", sagte Dreesen.

FC Bayern: Fans droht Teilausschluss Eine Strafe der UEFA winkt - und die könnte es in sich haben, denn die Bayern-Fans waren nach vorherigen Vergehen immer noch auf Bewährung. Dreesen rechnet bereits mit dem Schlimmsten. "Es ist klar, was die Sanktion der UEFA sein wird: Es wird einen Teilausschluss der UEFA geben in der Südkurve. Das ist eine klare Sanktionsandrohung gewesen durch die Bewährung, die wir damals, sofern ich mich richtig erinnere, im Spiel gegen Leverkusen bekommen haben", sagte er. Nach Abpfiff wurde bereits über eine Sperrung des Unterrangs im nächsten Champions-League-Heimspiel im Januar gegen Union Saint-Gilloise berichtet. Nach langer Verletzungspause: Bayern-Star zurück im Kader Der Protest zu Beginn des Spiels hatte mehrere konkrete Anlässe. Die Bayern-Anhänger etwa mussten bei der Auswärtsfahrt nach Paris ein unschönes Erlebnis hinnehmen, als kurzfristig auferlegte Polizeimaßnahmen die Freizügigkeit der Fans massiv einschränkten.

Fan-Vorfälle in Champions und Europa League Hinzu kam, dass nach Spielende alle Fans "zu ihren ursprünglich genutzten Transportmitteln zurückkehren" mussten, die Busse wiederum konnten Paris erst am frühen Morgen wieder verlassen. Der FC Bayern hatte Beschwerde eingelegt, PSG und auch die UEFA unterstützten das Ansinnen des Rekordmeisters.

