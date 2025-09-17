Anzeige
Champions League

FC Bayern München – FC Chelsea: So will Jonathan Tah den Klub-Weltmeister stoppen

  • Veröffentlicht: 17.09.2025
  • 14:45 Uhr
  • Martin Volkmar

Bayerns neuer Abwehrchef Jonathan Tah spricht bei ran über den Champions-League-Auftakt gegen Chelsea und zieht eine erste Bilanz seit seinem Wechsel.

Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar

Für Uli Hoeneß ist der FC Bayern in der Champions League nur Außenseiter, für Matthias Sammer hingegen Mitfavorit auf den Titel.

Schon nach dem Auftakt gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea wird man vermutlich klarer sehen, welcher der beiden Fußball-Experten richtiger liegt.

"Das ist absolut der erste Härtetest", sagte Jonathan Tah nach der lockeren 5:0-Generalprobe gegen den Hamburger SV im Gespräch mit ran.

Der Nationalspieler weiß natürlich, dass sein bemitleidenswerter Ex-Klub kein Maßstab für das Auftaktduell der Königsklasse war.

"Chelsea ist eine Top-Mannschaft mit einer klaren Spielidee und einer guten Mischung aus erfahrene Topspielern und vielen jungen, sehr mutigen Spielern, die großes Potenzial besitzen", erklärte Tah gegenüber ran:

"Da werden wir auf jeden Fall auf höchstem Niveau gefordert sein. Aber wir sind es gewohnt, solche Spiele zu bestreiten und spielen am Ende genau für solche Topduelle Fußball. Daher freuen wir uns alle sehr darauf."

FC Bayern gegen Chelsea: Zuversicht nach gelungenem Saisonstart

Der gelungene Saisonstart mit fünf Pflichtspielsiegen in Folge gibt den Bayern ebenso Zuversicht wie die Unterstützung der eigenen Fans.

"Wir müssen genauso weitermachen wie bisher, mit der Überzeugung und mit der Spielweise. Dann wird es für jeden Gegner schwer, vor allem wenn wir zu Hause spielen", meinte Tah.

Allerdings wird sich Chelsea in der ausverkauften Allianz Arena sicher nicht so abschlachten lassen wie zuletzt RB Leipzig (6:0) und der HSV, im Gegenteil. Die Blues kommen nach einer guten Vorsaison mit dem Gewinn der Conference League und vor allem der Klub-WM selbstbewusst in die Stadt, in der sie 2012 gegen den FC Bayern erstmals die Champions League holten.

FC Chelsea: Offensive mit Gittens, Palmer, Pedro glänzend besetzt

Die Offensive ist glänzend besetzt, etwa mit dem Brasilianer Joao Pedro, Cole Palmer, dem Ex-Dortmunder Jamie Gittens oder dem Portugiesen Pedro Neto. Das bekam auch Paris St. Germain im Endspiel in New Jersey schmerzlich zu spüren, als der favorisierte Champions-League-Sieger bei der 0:3-Pleite phasenweise schwindelig gespielt wurde.

Eben jenes PSG, das im Viertelfinale noch den FC Bayern mit 2:0 nach Hause geschickt hatte. Ein bitteres Erlebnis auch für Tah, der unmittelbar vor Turnierstart als Neuzugang von Bayer Leverkusen ins kalte Wasser geschmissen worden war.

Mittlerweile, nach einer relativ kurzen Pause und einer gemeinsamen Vorbereitung mit den neuen Teamkollegen, hat sich der 29-Jährige gut eingelebt in der neuen Umgebung.

Tah bei Bayern sofort Abwehrchef: "Fühle mich sehr wohl"

"Ich fühle mich sehr, sehr angekommen", sagte Tah zu ran. "Ich bin super reingekommen und fühle mich sehr wohl. Im Verein, aber auch in München, da lässt es sich auf jeden Fall gut leben."

Auch sportlich läuft es bislang bestens für den Leverkusener Meister-Kapitän, den Vincent Kompany direkt zur Stammkraft und zum Abwehrchef gemacht hat. "Ich habe das Gefühl, die Abläufe und Abstimmungen laufen immer besser, dafür, dass es nicht viele Spiele zusammen gewesen sind", meinte der Nebenmann von Dayot Upamecano.

"Aber es gibt immer Dinge, wo wir besser werden können - als Mannschaft, aber auch persönlich. Daran werden wir weiterarbeiten und über die Saison möglichst noch besser werden."

Anders, das wissen Tah und seine Mitspieler, wird es gegen Chelsea auch nicht reichen.

