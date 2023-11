Anzeige Welche Elf schickt Thomas Tuchel im Champions-League-Heimspiel gegen den FC Kopenhagen (Mi., ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) auf den Platz? Der Bayern-Trainer übt sich als Meister der verbalen Fallen. Vom FC Bayern München berichtet Stefan Kumberger Die wichtigste Nachricht vorab: Thomas Müller wird am Mittwochabend im Champions-League-Heimspiel des FC Bayern München gegen den FC Kopenhagen (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) in der Startelf stehen. Zumindest das verriet Thomas Tuchel bei der Pressekonferenz am Dienstagmittag. "Normalerweise wird er morgen auch spielen - auch von Beginn an spielen", sagte der Bayern-Trainer. Für die Zukunft von Müller beim FC Bayern dürfte aber folgender Satz deutlich ausschlaggebender sein: "Ich verstehe die Aufregung und bekomme sie mit, wenn Thomas nicht regelmäßig spielt. Es ist aber auch so, dass die, die mehr spielen, jetzt sehr, sehr gut spielen." Tuchel macht klar, dass er sich keinesfalls von Fans, Journalisten oder Experten treiben lassen will. Er ist der Trainer. Er entscheidet. Und Müller spielt dabei kurz- und mittelfristig offenkundig keine große Rolle. Das wird auch anhand der Vehemenz deutlich, mit der der Bayern-Trainer ungefragt seine Aufstellung aus dem Spiel beim 1. FC Köln (1:0) verteidigt. Am vergangenen Freitag hatte er Eric Maxim Choupo-Moting den Vorzug vor Müller gegeben. "Es gebietet der Respekt, die Leistung, die Choupo reinpackt, um für uns Spiele zu entscheiden, auch zu würdigen", so Tuchel.

FC Bayern München: Müller für Tuchel eine "Legende" Der 50-Jährige weiß um die Brisanz der urbayerischsten aller Personalien. Louis van Gaals Glaubenssatz "Müller spielt immer" schwebt auch fast 14 Jahre später noch immer über der Säbener Straße. Doch Tuchel wehrt sich weiter gegen die öffentlichen Einflüsterungen von außen - und das beharrlich und konsequent. "Es trifft nicht immer des Pudels Kern, wenn man immer nur Thomas' Minuten unters Brennglas legt", erklärt Tuchel und bezeichnet seinen prominenten Bankdrücker gleich mehrmals als Legende.

Dieser Status wird Müller jedoch schon direkt nach dem Spiel gegen Kopenhagen nicht mehr helfen. Danach dürfte er wieder in die zweite Reihe rücken. Denn Tuchel will, dass sich eine feste Formation einspielt - das hat er mehrmals betont.

FC Bayern vor CL-Spiel mit Kopenhagen: Geht Müller verbal in die Offensive? Dementsprechend muss der anstehende Einsatz von Müller zwar nicht als Reaktion auf die öffentlichen Forderungen von Lothar Matthäus & Co. gesehen werden, sondern eher als kleine Nebelkerze des Bayern-Trainers. Eine Nebelkerze, die Tuchel medial verschnaufen lässt. Fürchtet er womöglich, Müller könne verbal in die Offensive gehen? Bereits Niko Kovac durfte auf die harte Tour lernen, wie gefährlich ein unzufriedener Thomas Müller sein kann...

Und noch eine Erinnerung wird in der aktuellen Situation wach: Nach dem Hinspiel in Kopenhagen hatte der spät eingewechselte Müller auf ran-Nachfrage selbstbewusst verkündet, durchaus als Matchwinner bezeichnet werden zu können. Spricht so jemand, der sich freiwillig und geräuschlos für immer und ewig auf die Bank setzt?

Anzeige FC Bayern vor Kopenhagen: Gnabry hat keinen leichten Stand Für Tuchel entspannter zu händeln ist da schon die zweite brisante Personalie: Serge Gnabry. Hier kann der Bayern-Trainer weiter auf den Armbruch des 28-Jährigen im September verweisen. Und Tuchel tut das auch. "Wir merken auch, dass nach seinem Armbruch und der erzwungenen Pause die Leichtigkeit, das Verständnis, mit der Schiene zu spielen, gefehlt hat“, sagt der 50-Jährige und betont, dass sich andere Spieler nun mal jetzt festgespielt hätten.