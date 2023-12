FC Bayern München: Joshua Kimmich hat Unterstützung verdient! Ein Kommentar

Anzeige

Die ständige Kritik an Joshua Kimmich hilft dem Profi offenkundig nicht weiter. Jetzt muss Thomas Tuchel handeln. Ein Kommentar.

Von Stefan Kumberger

Er wollte es. Er wollte es wirklich. Aber mehr ist derzeit einfach nicht drin. Joshua Kimmich hat sich nach dem Debakel in Frankfurt im Spiel bei Manchester United einigermaßen wieder gefangen und Leistung abgerufen. Mehr aber auch nicht.

Zwar war sein Auftritt im Old Trafford Stadium keine Meisterleistung, aber darauf kann man aufbauen.

Spürbar war: Die Kritik der vergangenen Tage, Wochen, Monate ist an Kimmich nicht spurlos vorübergegangen - das wäre auch ein Wunder. Denn eine breite Öffentlichkeit mit Experten wie Lothar Matthäus und Dietmar Hamann an der Spitze, ist sich in sämtlichen Problemen des deutschen Fußballs schnell einig: Es liegt an Kimmich.

Und fatalerweise hat Thomas Tuchel sogar noch ein wenig Öl ins Feuer gegossen. Statt den Mann, den er für eine erfolgreiche Saison dringend braucht, zu stärken, hat sich der Bayern-Trainer dazu entschieden, noch mehr Druck aufzubauen.

Auf die vermeintliche Führungsschwäche in seiner Mannschaft angesprochen, sagte Tuchel vor der Partie in Manchester: "Wir arbeiten daran. Ich denke, dass das schon einer der elementaren Punkte ist. Wir dachten, wir wären schon weiter."