FC Bayern München: Wie viel Reaktion hat der FCB in Manchester wirklich gezeigt?

Zwischen der 1:5-Niederlage in Frankfurt und dem 1:0-Sieg in Manchester wurde viel über den FC Bayern München debattiert. Mit dem Sieg in der Champions League zeigte der Rekordmeister aber eine Reaktion – oder?

Von Justin Kraft

In den Stunden zwischen der 1:5-Niederlage in Frankfurt und dem Anpfiff im Old Trafford wurde in Deutschland viel darüber debattiert, wie der FC Bayern München reagieren würde. "Es gibt die Gelegenheit, auf einer der größten Bühnen der Welt eine Reaktion zu zeigen", erklärte Thomas Tuchel im Vorfeld.

Viel Enttäuschung, viel Ernüchterung war in den Worten des FCB-Trainers zu erkennen. Wenig von der so gern zitierten Wut. Wütende Bayern, so eine berühmte Erzählung, sind gefährliche Bayern. Auch Thomas Müller forderte, dass der "Wut-Motor" jetzt anspringen müsse.

Nicht wenige hätte es wohl verwundert, hätten die Münchner in England zu einem Sturmlauf angesetzt. Gerade gegen ein Manchester United, das in dieser Saison abermals stark verunsichert ist und vor der letzten Partie in der Gruppenphase der Champions League mit dem Rücken zur Wand stand.

Von Wut aber war nichts zu spüren. Sachlich, ruhig, man könnte von Souveränität sprechen: Mit einem schmalen 1:0-Erfolg rundet der FC Bayern eine fast perfekte Gruppenphase ab. "Die Reaktion haben wir heute gezeigt", analysierte ein zufriedener Manuel Neuer hinterher bei "Prime Video".