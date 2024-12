Laimer gewann vorn Zweikämpfe, er gewann defensiv Zweikämpfe und manchmal dribbelte er sogar wuchtig, aber effektiv nach vorn. Zwar erinnerten diese Dribblings mehr an eine Abrissbirne als an Zauberei, doch sie brachten Entlastung.

Zu Recht. Eindrücke werden von denen geprägt, die in der Offensive für Magie sorgen, die die Tore schießen. Aber erfolgreiche Mannschaften können diese Magie nur entfalten, wenn es Arbeiter im Team gibt, die die Jobs und die Drecksarbeit erledigen, für die es am Ende keine Awards und auch nur selten ein Sonderlob gibt.

Sein Tor zum 1:1 bescherte den Münchnern die schnelle Antwort auf den frühen Rückschlag, seine unermüdlichen Sprints öffneten Räume für Mitspieler. Immer wieder tauchte Laimer rechts in Strafraumnähe auf, um bei Kontern aber dennoch wieder in Position zu sein.

Konrad Laimer: Nicht Weltklasse, aber ...

Man muss ihn nicht zu einem Weltklassespieler stilisieren, um seine Bedeutung für den FC Bayern zu wertschätzen. Er ist schlicht ein sehr guter Fußballer, der dem Kader eines Top-Klubs sehr gut zu Gesicht steht. Schon in der vergangenen Saison war der 27-Jährige eine der unauffälligen Überraschungen im Kader des Rekordmeisters, absolvierte 2713 Pflichtspielminuten.

Laimer ist da, wenn er gebraucht wird. Im Mittelfeld, rechts hinten oder wie in der Schlussphase gegen Donezk auch mal links hinten – er kann auf all diesen Positionen ohne großen Qualitätsverlust spielen. Das macht ihn in München zu einer Art modernen Rafinha: Die Bayern wissen ganz genau, was sie in jeder Partie von ihm bekommen.

Das sind gewiss keine Weltklasse-Leistungen, besondere Kunststücke oder ein besonders hohes technisches Niveau. Aber es ist Konstanz auf einem immer noch sehr guten Niveau. Es ist die bedingungslose Arbeit, die Laimer in jede Partie investiert. Eine Lauf- und Energieleistung, mit der es ihm gelingt, sich nach oben zu strecken und dem Team nahezu immer zu helfen.