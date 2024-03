Der FC Bayern München empfängt zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League Lazio Rom. So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Die Vorzeichen könnten wesentlich günstiger sein für den FC Bayern München vor dem entscheidenden Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League heute Abend gegen Lazio Rom.

Von den vergangenen fünf Partien wurde lediglich das Bundesliga-Duell mit RB Leipzig mit 2:1 gewonnen, im CL-Hinspiel setzte es in der italienischen Hauptstadt eine 0:1-Pleite.

Doch damit nicht genug, Innenverteidiger Dayot Upamecano sah die Rote Karte und wird im Rückspiel fehlen. Zwar könnte Serge Gnabry heute in den Kader zurückkehren, Linksverteidiger Alphonso Davies wird aber wohl ebenfalls nicht über 90 Minuten gehen können.

Für FCB-Trainer Thomas Tuchel könnte das Duell mit Lazio zudem zum Endspiel werden, bei einer Niederlage steht eine vorzeitige Trennung im Raum.

Aber auch bei den Römern lief zuletzt nicht alles rund, am vergangenen Freitag verloren sie in einer spektakulären Partie mit 0:1 gegen die AC Mailand und stehen in der Liga nur auf dem 9. Tabellenplatz.