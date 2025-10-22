Real Madrid und Chelsea setzen in der Champions League ihre starken Leistungen fort: Die Königlichen präsentieren sich vor dem Clásico gegen den FC Barcelona in Topform.

Real Madrid hat durch den nächsten Sieg in der Champions League eine gelungene Generalprobe für den Clásico gegen den FC Barcelona gefeiert.

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso setzte sich am Mittwochabend 1:0 (0:0) gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin durch, den Treffer des Tages erzielte Jude Bellingham (57.).

Mit dem dritten Erfolg im dritten Spiel setzten die Madrilenen damit ihren perfekten Start in der Ligaphase der Königsklasse fort.

Für Real geht es nun am Sonntag (ab 16.15 Uhr im Liveticker) in der spanischen Liga gegen Hansi Flicks Barcelona.

Mit 24 Punkten aus neun Spielen stehen die Königlichen an der Tabellenspitze, die Katalanen liegen als erster Verfolger zwei Zähler zurück.