3. Spieltag der Champions League

Champions League: Jude Bellingham schießt Real Madrid zum Sieg – Chelsea dominiert Ajax

  • Aktualisiert: 22.10.2025
  • 23:30 Uhr
  • SID

Real Madrid und Chelsea setzen in der Champions League ihre starken Leistungen fort: Die Königlichen präsentieren sich vor dem Clásico gegen den FC Barcelona in Topform.

Real Madrid hat durch den nächsten Sieg in der Champions League eine gelungene Generalprobe für den Clásico gegen den FC Barcelona gefeiert.

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso setzte sich am Mittwochabend 1:0 (0:0) gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin durch, den Treffer des Tages erzielte Jude Bellingham (57.).

Mit dem dritten Erfolg im dritten Spiel setzten die Madrilenen damit ihren perfekten Start in der Ligaphase der Königsklasse fort.

Für Real geht es nun am Sonntag (ab 16.15 Uhr im Liveticker) in der spanischen Liga gegen Hansi Flicks Barcelona.

Mit 24 Punkten aus neun Spielen stehen die Königlichen an der Tabellenspitze, die Katalanen liegen als erster Verfolger zwei Zähler zurück.

Chelsea überzeugt in der Champions League gegen Ajax

Klub-Weltmeister FC Chelsea feierte derweil durch das deutliche 5:1 (4:1) gegen das sieglose Schlusslicht Ajax Amsterdam den zweiten Sieg in Folge in der Königsklasse.

Nach einer frühen Roten Karte für Amsterdams Kenneth Taylor (15.) brachte Marc Guiu das Heimteam in Führung. Der Spanier ist damit der jüngste Torschütze in der Champions League für die Londoner.

Moises Caicedo (27.) sorgte für das zwischenzeitliche 2:0, ehe der frühere Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst per Foulelfmeter (33.) verkürzte.

Doch noch vor der Pause verwandelten der argentinische Weltmeister Enzo Fernández (45.) und Estevao (45.+6) jeweils Foulelfmeter für Chelsea, in Durchgang zwei schraubte Tyrique George (48.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

