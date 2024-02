FC Bayern München: Tuchels Turnaround-Plan gegen Lazio Rom

"Kane-Fluch" geht weiter - Bayern München holt keinen Titel

Harry Kane ist einfach vom Pech verfolgt. Gefühlt kann der Engländer machen, was er will - er gewinnt einfach keine Titel. An Kane liegt es definitiv nicht. Ähnlich wie beim Ex-Klub Tottenham trifft Kane, wie er will. 24. Treffer in seinen ersten 21. Bundesligaspielen sprechen eine klare Sprache. Trotz Torgarant Kane könnten der FCB das erste Mal seit 2011 in einem Jahr titellos bleiben. © IMAGO/MIS