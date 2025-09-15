Anzeige
Königsklasse startet

FC Bayern München vs. FC Chelsea heute live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 08:30 Uhr

Am 1. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern München ist mit fünf Siegen aus den ersten fünf Pflichtspielen in die neue Spielzeit gestartet. Zum Beginn der Champions-League-Saison soll diese Serie ausgebaut werden.

Gegen den FC Chelsea dürfte dies jedoch kein Selbstläufer werden. Die "Blues" sind amtierender Klub-Weltmeister und begannen die Premier-League-Saison mit zwei Siegen und zwei Unentschieden.

Trotzdem geht der deutsche Rekordmeister als Favorit in die Partie. Dabei baut Bayern-Coach Vincent Kompany vor allem auf die Fans im eigenen Stadion, wie er nach dem 5:0-Sieg gegen den Hamburger SV erklärte: "Wir gehen voller Selbstvertrauen in das nächste Spiel. Es ist ein Heimspiel. In der Allianz Arena zu spielen, ist ein wichtiger Faktor."

"Wie in jedem anderen Spiel werden wir versuchen zu gewinnen – egal, ob der Gegner für eine Milliarde oder für zehn Millionen eingekauft hat. Für uns ist es dieselbe Aufgabe", so der Belgier weiter.

ran liefert alle Informationen zum CL-Auftakt der Münchner.

Das Wichtigste in Kürze

FC Bayern vs. FC Chelsea heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

FC Bayern München gegen FC Chelsea heute live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern - FC Chelsea heute live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Champions League heute live: Wo kann ich Bayern München gegen Chelsea im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

FC Bayern - FC Chelsea heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von FC Bayern München vs. FC Chelsea

  • Spiel: FC Bayern vs. FC Chelsea
  • Wettbewerb: Champions League; 1. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: 17. September 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern), Enzo Maresca (FC Chelsea)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de, ran-App
