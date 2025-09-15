FC Bayern München vs. FC Chelsea heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Am 1. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker. +++ Update, 17.09. 22:55 Uhr: 22. Auftakt-Erfolg in Serie: Bayern schlagen Chelsea +++ Bayern München hat einen erfolgreichen Start in der Champions League gefeiert und die eigene Rekordserie weiter ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany setzte sich am Mittwoch 3:1 (2:1) gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea durch. Für den deutschen Rekordmeister war es der 22. Auftaktsieg in Folge in der Königsklasse. Ihre bislang letzte Niederlage zum Start hatten die Münchner 2002 gegen Deportivo La Coruña (2:3) kassiert. Chelseas Trevoh Chalobah (20.) unterlief ein Eigentor, zudem erzielte Harry Kane (27./Foulelfmeter, 63.) einen Doppelpack für die Bayern. Für die englischen Gäste traf Cole Palmer (29.). Für München, das in der Bundesliga alle drei Spiele gewann und an der Tabellenspitze steht, geht es in der Champions League am 30. September beim zyprischen Debütanten FC Paphos weiter.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 17.09. 21:55 Uhr: FC Bayern führt zur Halbzeit +++ Der FC Bayern geht zur Halbzeit mit einer verdienten 2:1-Führung gegen Chelsea in die Pause, muss aber auch im zweiten Durchgang weiter auf die Blues aufpassen. Zu Beginn startete Chelsea zunächst etwas besser und schaffte es schon in den Anfangsminuten schnell mit seinen ersten Angriffsbemühungen vor Neuer. In der 20. Minute erzwangen die Bayern daraufhin mit einer Hereingabe von Olise ein Eigentor von Chalobah und erhöhten nur sieben Minuten später durch einen Strafstoß-Treffer von Kane auch noch auf 2:0. Chelsea antwortete darauf aber postwendend in der 29. Minute mit einem Konter-Tor von Palmer. Nach diesen drei Toren in nur neun Minuten beruhigte sich die Partie wieder etwas, ehe Bayern kurz vor der Halbzeit wieder mehr Torgefahr entwickelte.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 17.09. 19:52 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da +++ FC Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern München vs. FC Chelsea heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker Der FC Bayern München ist mit fünf Siegen aus den ersten fünf Pflichtspielen in die neue Spielzeit gestartet. Zum Beginn der Champions-League-Saison soll diese Serie ausgebaut werden. FC Bayern vs. FC Chelsea: 1. Spieltag der Champions League im Liveticker Gegen den FC Chelsea dürfte dies jedoch kein Selbstläufer werden. Die "Blues" sind amtierender Klub-Weltmeister und begannen die Premier-League-Saison mit zwei Siegen und zwei Unentschieden. FC Bayern: Serge Gnabry untermauert Top-Form mit Traumtor - Diese Fragezeichen bleiben Trotzdem geht der deutsche Rekordmeister als Favorit in die Partie. Dabei baut Bayern-Coach Vincent Kompany vor allem auf die Fans im eigenen Stadion, wie er nach dem 5:0-Sieg gegen den Hamburger SV erklärte: "Wir gehen voller Selbstvertrauen in das nächste Spiel. Es ist ein Heimspiel. In der Allianz Arena zu spielen, ist ein wichtiger Faktor." "Wie in jedem anderen Spiel werden wir versuchen zu gewinnen – egal, ob der Gegner für eine Milliarde oder für zehn Millionen eingekauft hat. Für uns ist es dieselbe Aufgabe", so der Belgier weiter. ran liefert alle Informationen zum CL-Auftakt der Münchner.

Anzeige

FC Bayern vs. FC Chelsea heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt? Spiel: FC Bayern vs. FC Chelsea

Wettbewerb: Champions League; 1. Spieltag

Datum: 17. September 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Allianz Arena (München)

Anzeige

FC Bayern München gegen FC Chelsea heute live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV? Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea wird nicht im Free-TV übertragen.

Anzeige

FC Bayern - FC Chelsea heute live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV? Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Anzeige

Champions League heute live: Wo kann ich Bayern München gegen Chelsea im Livestream sehen? Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Anzeige

FC Bayern - FC Chelsea heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League? Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).