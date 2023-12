Anzeige Mit einem Arbeitssieg in Old Trafford beschließt der FC Bayern die Champions-League-Gruppenphase als Gruppensieger. Nach dem Debakel in der Bundesliga gegen Frankfurt zeigte das Team von Trainer Thomas Tuchel die passende Reaktion. Der FC Bayern erarbeitet sich im letzten Gruppenspiel der Champions League einen 1:0-Erfolg bei Manchester United. Kingsley Coman erzielte nach Vorarbeit von Thomas Müller und Harry Kane den Treffer des Tages. Nach der Blamage in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt ist dieser Sieg Balsam auf die geschunden Bayern-Seele. Die Stimmen. Harry Kane (Bayern München) über den Sieg (Prime Video): "Wir haben hier viel mehr Kampf und Leidenschaft und Energie gezeigt als in der Bundesliga. Wir haben das Spiel kontrolliert. Sie konnten uns nicht weh tun. Es ist schön, 1:0 gewonnen zu haben. Es war schon ein seltsames Gefühl nach England zurückzukommen. Aber ich habe ein tolles Team und bin wirklich glücklich, wie die Gruppenphase gelaufen ist. Ich versuche in jedem Spiel, dass wir mit Bayern München den Sieg holen." ...über seine kleine Torflaute: "Das passiert manchmal als Stürmer, dass der Ball einfach nicht reingehen will. Aber man muss geduldig bleiben und einfach weiter arbeiten. Dann kommen die Chancen und ich werde sie wieder verwandeln." Manuel Neuer (Bayern München) über Thomas Müllers Jokerrolle (Prime Video): "Er ist ist ein ganz klares Vorbild. Und einfach wichtig auch nach solchen Spielen, wie wir es in Frankfurt erlebt haben. Wir wissen, dass wir die Basics nicht vernachlässigen dürfen. Deswegen haben wir da auch verloren. Verdient verloren. Die Basics haben wir heute richtig gemacht. Dafür sind auch Thomas Müller und ich verantwortlich. Dass wir die einfachen Dinge richtig machen und da auch in der Mannschaft kommunizieren, dass es dann umgesetzt wird. Der Thomas ist sich auch nicht zu schade, etwas zu sagen, wenn er nicht spielt. Gerade dann ist er auch immer präsent. Und auf dem Platz haben wir ihn eh am liebsten.

Neuer: Tuchel war stolz ...über die Reaktion auf das 1:5-Debakel gegen Frankfurt: "Wir waren alle sehr sauer, auf unsere Leistung, auf uns. Das auch zurecht. Wir haben verdient verloren. Aber heute haben wir die Reaktion gezeigt. Der Trainer und das gesamte Team waren sehr zufrieden mit der Leistung, die wir heute gezeigt haben. Er hat gesagt, dass er echt stolz war, an der Seite zu stehen und uns bei einem tollen Fußballspiel zuzusehen. Wir haben heute alles gegeben. Auch in den einzelnen Duellen und dadurch das Spiel heute gewonnen. (...) United hat es gut gemacht, mit dem Anlaufen der Innenverteidiger. Es war gar nicht so leicht in der ersten Halbzeit, unser Positions- und Aufbauspiel aufzubauen. Das war ein Geduldsspiel für uns. Trotzdem, nach vorne war es ein bisschen wenig von Manchester, da hat ein bisschen die Zielstrebigkeit gefehlt." ...über den Leistungsstand der Bayern: "Wir können alles erreichen. Es liegt an uns. Natürlich müssen wir bei jedem Wettbewerb dafür auch immer alles geben. Wir dürfen keinen Deut nachlassen, das ist entscheidend. Wir haben die Möglichkeiten in unserer Mannschaft. Die Schlagzeilen legen wir immer fest. Und wenn das so ist wie heute oder grundsätzlich in der Champions League, das war top. Natürlich immer mit Höhen und Tiefen, aber da ist auch ganz normal im Fußball. Aber wenn die Voraussetzungen stimmen, können wir eine Mannschaft sein, die um den Titel auf jeden Fall mitspielt. (...) Wir wussten 2013, 2014 auch nicht, ob wir so stark und so gefestigt sind. Es kommt immer auf alle Beteiligten an. Es hängt von so vielen Facetten ab: Gegen wen spielst du, wie ist die Tagesform. Von daher kann man es davor nicht sagen. Grundsätzlich stimmen die Bedingungen. Es stimmt das Team. Entscheidend ist, was wir daraus machen."

Einzelkritik: Manchester United - FC Bayern München

Der FC Bayern München setzt sich in der Champions League bei Manchester United mit 1:0 durch und liefert damit die passende Antwort auf die 1:5-Niederlage in Frankfurt. Die Noten in der Einzelkritik der FCB-Stars. © 2023 Getty Images Manuel Neuer

Leistet sich im ersten Abschnitt einige gefährliche Ballstafetten mit seinen Vorderleuten, wirkt dabei immer noch wie der sicherste Protagonist. Ist auch beim Herauslaufen eine Bank. ran-Note: 2 © 2023 Getty Images Noussair Mazraoui

Bemüht, in der Offensive Akzente zu setzen. Bekommt in der Defensive ungewöhnlich viel Hilfe von Kingsley Coman – weil er sie braucht. Keine unterirdische Leistung wie gegen Frankfurt, aber trotzdem deutlich zu wenig für einen Spieler der Anfangself. Wird in der Halbzeitpause angeschlagen ausgewechselt. ran-Note: 5 © Pro Sports Images Dayot Upamecano

Wirkt in der Anfangsphase extrem verunsichert, beißt sich aber durch giftig geführte Duelle nahe am Foulspiel in die Partie. Wichtiger und richtig guter Zweikampfsieg über Garnacho (43. Minute). Wird nach der Pause mehr gefordert und wächst mit seinen Aufgaben. ran-Note: 3 © 2023 Getty Images Min-jae Kim

Lässt sich teilweise mit den leichtesten Mitteln überrumpeln, gewinnt im Laufe der ersten Halbzeit aber deutlich an Sicherheit. Nach der Pause endlich mit entsprechender Ausstrahlung und Zweikampfstärke. ran-Note: 3 © PA Images Alphonso Davies

Nach der Katastrophen-Leistung aus dem Spiel in Frankfurt deutlich auf Wiedergutmachungs-Kurs unterwegs. Gute Sprints, aber der Ertrag fehlt. Steigert sich vor allem im zweiten Spielabschnitt, was daran liegen könnte, dass er da auf Tuchels Seite spielt… ran-Note: 3 © PA Images Joshua Kimmich

Im Vergleich zum Spiel am Samstag deutlich verbessert, aber wieder mit einigen Fehlerchen im Aufbauspiel. Versucht nach der Halbzeitpause, die Partie wieder mehr zu prägen. Gelingt ihm nur teilweise. ran-Note: 3 © Pro Sports Images Leon Goretzka

Robuste Vorstellung in der Mittelfeld-Zentrale, allerdings ohne die ganz große Präsenz oder Inspiration in der Offensive. Das kann er besser. ran-Note: 4 © Pro Sports Images Kingsley Coman

Gute Vorstellung in der ersten Halbzeit mit einigen Flankenläufen und defensiven Rettungsaktionen. Abstimmungsprobleme zwischen ihm und Mazraoui sind allerdings nicht zu übersehen. Betreibt viel Aufwand, der Ertrag bleibt bis zu seinem Treffer aber mau. Da brilliert er dann mit Ruhe und ungewohnter Abschlussstärke. Muss in der 75. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. ran-Note: 2 © Shutterstock Jamal Musiala

Belebendes Element im Spiel der Bayern. Viele Ballkontakte, viel Kreativität. Allerdings spürt man, dass er noch nicht bei 100 Prozent ist. Baut gegen Ende der ersten Halbzeit deutlich ab und findet auch nach der Pause nicht mehr so richtig ins Spiel. Wird – wie vorher angekündigt – nach 66 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 3 © PA Images Leroy Sane

Glänzt in der 26. Minute mit einem sehenswerten Solo, vergisst aber wenige Meter vor dem Tor den Abschluss. Trifft in der Gefahrenzone vermehrt seltsame Entscheidungen. Eine davon lässt Thomas Tuchel richtig sauer werden (59. Minute). Hat den Schwung der letzten Monate ein wenig verloren. ran-Note: 4 © Offside Sports Photography Harry Kane

Tut sich gegen die zahlreichen Defensiven der Gastgeber lange sehr schwer und bekommt auch nicht die entsprechenden Anspiele. Ungewöhnlich unkonzentriert, dann aber mit dem entscheidenden Pass auf Coman, der zum 1:0 trifft. ran-Note: 3 © Shutterstock Konrad Laimer

Kommt in der Pause für Mazraoui in die Partie. Leistet sich zwei Fehler, bleibt aber engagiert und bissig. ran-Note: 3 © Offside Sports Photography Thomas Müller

Kommt in der 66. Minute für Musiala ins Spiel. Engagiert, aber ohne großen Impuls. ran-Note: 3 © 2023 Getty Images Mathys Tel

Kommt in der 76. Minute für Coman auf den Platz und bleibt ohne Wirkung. ran-Note: ohne Bewertung © Sven Simon Raphael Guerreiro

Kommt kurz vor dem Schlusspfiff für Sane. ran-Note: ohne Bewertung © 2023 Getty Images