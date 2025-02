Anzeige

Für den FC Bayern geht es gegen Celtic Glasgow ums Überleben in der Champions League. Vor dem Duell im Celtic Park warnt Vincent Kompany vor der Heimstärke der Schotten, will sich aber auf die Qualitäten des eigenen Teams besinnen. Die Pressekonferenz zum Nachlesen. Der FC Bayern muss nach Rang zwölf in der Champions-League-Ligaphase den Umweg über die Playoffs gehen. Am Mittwochabend (ab 21 Uhr, live im Ticker bei ran.de) steht das Hinspiel bei Celtic Glasgow an, ehe am kommenden Dienstag die Entscheidung in der Allianz Arena fällt. Für die Münchner geht es darum, ein frühes Aus zu verhindern und den Traum vom Finale dahoam zu erhalten. Der Grundstein soll im Celtic Park gelegt werden.

+++ 21:07 Uhr: Kompany verlässt die Bühne +++ Die PK ist vorbei. Vincent Kompany verlässt das Podium. In ziemlich genau 24 Stunden wird es dann auf dem Platz ernst.

+++ 21:04 Uhr: Kompany über die Startelf-Chance von Boey und die Rolle von Stanisic +++ "Wir werden sehen, wer spielt und wo. Wichtig ist, dass man das Profil des Spielers erkennt, seine Qualitäten und auch das, woran noch gearbeitet werden muss. Ich glaube, dass wir bei der Kaderplanung mit Max Eberl und Christoph Freund keine Entscheidung gegen ein Profil treffen. Das Wichtigste ist, dass diese Spieler wieder fit sind. Es ist klar, dass Stanisic rechts spielen kann, dass er innen spielen kann, es ist klar, dass Hiroki links und in der Innenverteidigung spielen kann. Es ist klar, dass Konrad Laimer rechts spielen kann und im Mittelfeld spielen kann. Wir hatten die Frage auch bei Joshua Kimmich. Es ist wichtig, die Mannschaft wie ein Puzzle zusammenzusetzen, und das versuchen wir bei den einzelnen Spielern immer richtig zu machen."

+++ 21:02 Uhr: Kompany über seine Erinnerungen an das Duell als Anderlecht-Spieler gegen Celtic +++ "Es ist keine nostalgische Rückkehr. Ich komme als Trainer zurück, nicht als Spieler. Ich möchte nicht zu viel Nostalgie hineinbringen, aber es war großartig. Ich erinnere mich, dass Sir Alex Ferguson dort war, um mir zuzusehen. Wenn ich gut gespielt hätte, hätte er vielleicht ein Angebot für mich gemacht. Aber ich bin froh, dass ich bei Manchester City gelandet bin. Als Spieler freut man sich auf Momente wie diesen, egal wie schwer sie sind. Celtic hat eine tolle Heimbilanz, aber das steigert nur unseren Appetit auf solche Spiele."

+++ 21:00 Uhr: Kompany über sein Wiedersehen mit Brendan Rodgers +++ "Als Spieler geht man ins Bett, ruft seine Frau an und schaut Netflix, bis man einschläft. Als Trainer ist ein Auswärtsspiel in der Champions League etwas anderes. Ich erinnere mich an mein letztes Spiel im Etihad Stadion für Manchester City gegen Brendan Rodgers. Es ist nicht gut für uns gelaufen, obwohl wir gewinnen mussten. Sie haben gepresst, hatten viel Ballbesitz und haben es uns wirklich schwer gemacht, den Ball zurückzubekommen. Sie haben gute Angreifer. Rodgers hatte das Gleiche bei Leicester, bei Liverpool - ich kann seinen Einfluss auf die Mannschaft auch hier sehen."

+++ 20:58 Uhr: Kompany über die Frage, wie schwierig es in Glasgow sein wird +++ "Beide Teams haben jede Menge Tradition in der Champions League. Wir sind hier, um das nächste Stück Geschichte zu schreiben. Das ist unser Job für die Fans und alle, die das Team unterstützen. Historisch hat jeder ein unterschiedliches Verständnis vom Fußball. In meiner Zeit kann ich mich nicht erinnern, dass Celtic zu Hause Spiele verloren hat. Am Ende respektieren wir den Gegner, aber wir haben auch ein Team, das sich auf große Spiele freut."

+++ 20:56 Uhr: Kompany über die Fitness von Upamecano und Kim +++ "Es ist nicht anders auf dieser Position als auf anderen. Die Spieler machen alle viele Spiele, auch die Stürmer, Flügel und das Mittelfeld. Deswegen haben wir uns gewünscht, einen guten Kader zur Verfügung zu haben. Wir haben immer wieder gewechselt, wenn wir konnten, aber wir haben nie gemeckert, immer weiter gemacht. Wir können damit umgehen."

+++ 20:55 Uhr: Kompany über die Stimmung im Celtic Park und ein Erlebnis als junger Spieler +++ "Es war auf jeden Fall ein Erfahrungs-Boost. Als 17 Jahre alter Bursche bin ich voller Selbstvertrauen angereist und dann war die Realität anders. Wir hätten 5:0 verlieren können. Wenn ich als erfahrener Spieler in einer guten Mannschaft entscheiden könnte, wo ich gerne auswärts spiele, würde ich hierher kommen. Aber als junger Bursche lernst du halt."

+++ 20:53 Uhr: Kompany über die durchwachsene Ligaphase und das Feyenoord-Spiel +++ "Es ist einfach so, dass die Gefahr da war, das wir gespürt haben, dass Feyenoord im Spiel war, auch wenn wir selbst hätten vier Tore schießen können. Aber meine Hoffnung ist, dass wir aus diesen Momenten Schlüsselmomente machen, damit die Mannschaft Schritte macht. Ich verstehe die Frage, weil wir in der Champions League sind, aber wir haben auch in der Champions League Chancen gehabt und Tore gemacht. Ganz oft waren wir die bessere Mannschaft. Wir haben jetzt zwei Spiele, es geht nur um Celtic auswärts. Wichtig ist, dass wir weiterkommen."

+++ 20:51 Uhr: Kompany über die Probleme auswärts in heißen Phasen +++ "Die Frage ist ok, denn das ist Fakt und passiert. Ich bleibe aber dabei, dass wir in diesen Momenten immer gut reagiert haben. Jetzt ist es auch nicht nur ein Spiel, sondern es sind zwei Spiele. Es ist wichtig, dass wir diese Schritte machen. Ich fange jetzt nicht an, das Gefühl aus dem Feyenoord- oder Aston-Villa-Spiel mitnehme, ich nehme das Bremen-Spiel mit. Es gibt immer die ein oder andere Möglichkeit. Sie müssen auch zu uns kommen, wir haben auch eine gute Atmosphäre."

+++ 20:49 Uhr: Kompany über die Rückkehr von Hiroki Ito +++ "Hiroki war schon in der Vorbereitung sehr gut, es war schade, dass er so lange gefehlt hat. Wir spüren, dass wir jetzt ein bisschen atmen können. Wenn etwas passiert, haben wir Spieler mit Qualität da. Ich habe ihn trainieren gesehen, er ist schon auf einem guten Level. Natürlich können wir aber nicht schnell mal ein Freundschaftsspiel organisieren. Deswegen müssen wir vom Gefühl entscheiden, wann sein Moment gekommen ist."

+++ 20:47 Uhr: Kompany über die Frage, auf was es bei Celtic zu achten gilt +++ "Ich glaube, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die die Gewohnheit hat, viel zu gewinnen. Die fünf Spieler, die vorne immer dabei sind, sind es gewohnt, die Tore zu machen. Dieses Vertrauen nimmst du mit, auch in die großen Spiele. Manche Sachen machst du weniger, du verteidigst nicht so tief in der eigenen Liga. Aber ich habe das Gefühl, dass Teams, die in ihrer Liga dominant sind, es vor dem Tor auch bleiben. Ich gehe davon aus, dass das eine Stärke von ihnen ist."

+++ 20:45 Uhr: Kompany ist an der Reihe +++ Manuel Neuer hat den Raum verlassen. Vincent Kompany ist bereit für die Fragen der Medienleute.

+++ 20:44 Uhr: Neuer über die gefährlichen Spieler von Celtic +++ "Wir kennen unseren Spieler, der bei Bayern II gespielt, Kühn, mit einer gewissen Geschwindigkeit. Ich glaube grundsätzlich ist uns die Offensive sehr bekannt, gerade für mich geht es darum, mich mit den Spielern zu beschäftigen, die eine gute Geschwindigkeit haben und schnell abschließen. Wir müssen schnell da sein und Mann-gegen-Mann die Zweikämpfe gewinnen und gerade bei Kontersituationen die richtigen Entscheidungen in der Box treffen. Daran haben wir gearbeitet."

+++ 20:42 Uhr: Über Jonas Urig und ein mögliches Job-Sharing +++ "Ich glaube, wenn er in dieser Saison schon für Bayern gespielt hätte, hätte er schon ein paar Spiele bekommen. Ich gehe davon aus, dass es in der vergangenen Saison mindestens zwei sind, durch die Pokalspiele, bei denen ich raus bin (lacht). Es ist schon so, dass es eine gewisse Absprache gibt und wir versuchen, dass sich der Jonas auch weiterentwickeln kann. Das kann er nur, wenn er spielt, deshalb wird es in Absprache mit dem Trainer und unserem Torwart-Team auch Spiele geben, in denen der Jonas spielt. Ich finde ihn sehr gut, er hat einen guten Eindruck hinterlassen und sich gut integriert."

+++ 20:40 Uhr: Neuer über die Frage, ob er und die Innenverteidiger ihre Positionierung angepasst haben +++ "Grundsätzlich habe ich schon immer offensiv gespielt. Mit dem Ball ist es so, dass ich eine höhere Position habe als zuvor. Wir sind eine Mannschaft die sehr viel Ballbesitz hat, die versucht, numerisch in der gegnerischen Hälfte die richtige Position einzunehmen, um den Gegner weh zu tun. Es ist wichtig, dass sich unsere Innenverteidiger mit einschalten und das sich der Torwart mit einschaltet. Dass wir versuchen, uns im Ballbesitz einen Vorteil zu verschaffen. Das birgt natürlich Risiken, aber es geht darum, die Balance zu schaffen. Wir haben schon ein paar Fehler gemacht, dass ist menschlich, aber auch viele Sachen gut gemacht haben."

+++ 20:39 Uhr: Neuer über die Gedanken an ein Finale dahoam +++ "Das ist alles Zukunftsmusik. Wichtig ist, dass man die Ambitionen hat, ein Finale zu spielen. Es ist etwas besonderes, dass das Finale wieder in München stattfindet. Die Fans und die Mitarbeiter, die damals dabei gewesen sind fiebern alle diesem Spiel entgegen. Es geht aber um die tägliche Arbeit. Es geht darum, sich jetzt erstmal durchzusetzen. Wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen."

+++ 20:37 Uhr: Neuer über das Wiedersehen mit Kasper Schmeichel +++ "Erstmal ist es sehr schön, mal wieder gegen ihn spielen zu dürfen. Mit seinem Vater durfte ich mich rund um die Champions-League-Spiele treffen. Man ist sich begegnet und man hat sich ausgetauscht als Torhüter. Es ist auch etwas besonders, auch im hohen Alter jemanden zu treffen, der dem gleichen Jahrgang angehört."

+++ 20:35 Uhr: Neuer über das Comeback von Ito +++ "Die Leidenszeit war lange genug, deshalb ist es auch wichtig, zum ersten Mal bei einer solchen Reise dabei zu sein. Wir freuen uns über einen weiteren Innenverteidiger, der auch auf anderen Positionen spielen kann und ein Linksfuß ist. Wir alle haben uns sehr gefreut, dass er zurückgekehrt ist und er gut trainiert hat. Wir freuen uns über seine ersten Einsätze und das er beim FC Bayern Fuß fassen kann.

+++ 20:33 Uhr: Neuer über den Gegner Celtic +++ "Wir müssen auf ein gutes Team aufpassen. Sie spielen gut zusammen und laufen aggressiv an. Es wird wichtig sein, dieses Pressing zu durchbrechen und unseren Angriffsfußball spielen. Gerade bei einer solchen Atmosphäre kann das auch zu Nervosität führen, aber das wissen wir. Ich glaube, dass Celtic auch nicht gerne gegen den Ball spielt, deshalb wird es wichtig sein, auf das Tor von Celtic zu spielen und das Angriffsspiel in die Box des Gegners zu verlagern."

+++ 20:32 Uhr: Neuer über die Atmosphäre im Celtic Park +++ "Ich habe mit Thomas Müller darüber geredet (über das 2:1 der Bayern bei Celtic 2017). Er hat von einer beeindruckenden Atmosphäre gesprochen. Ich freue mich auf morgen, ich freue mich auf diese Atmosphäre. Es ist etwas besonderes, für mich hier spielen zu dürfen. Ich musste den Fernsehen damals nicht leiser drehen, aber ich habe die Atmosphäre natürlich mitbekommen."

+++ 20:31 Uhr: Manuel Neuer macht den Auftakt +++ Manuel Neuer hat das Podium betreten. Es kann losgehen.