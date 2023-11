Anzeige Lange war es für die Bayern ein hartes Stück Arbeit, aber dann kam einmal mehr Harry Kane. Die Stimmen zum Sieg gegen Galatasaray. Vierter Sieg im vierten Spiel: Mit blütenweißer Weste hat der FC Bayern München bereits nach vier von sechs Spieltagen den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt gemacht. Durch die Niederlage von Manchester United im Parallelspiel beim FC Kopenhagen(3:4) stehen die Münchner sogar schon als Gruppensieger fest. Gegen Galatasaray Istanbul tat sich der Rekordmeister aber lange Zeit schwer, der letzte Pass fehlte meist. Erst in der Schlussphase gelang den Münchnern dank Doppelpacker Harry Kane der 2:1 (0:0)-Sieg. ran hat die Stimmen zum Sieg gesammelt. Harry Kane (Torschütze FC Bayern München): "Es war ein hartes Spiel, so wie wir es nach dem Auswärtsspiel erwartet haben. In der ersten Halbzeit sind wir in die guten Räume gekommen, der letzte Pass aber hat gefehlt. Darin haben wir uns in der zweiten Halbzeit verbessert. Es hat Zeit und Geduld gebraucht, sie haben auch gute Chancen kreiert, aber am Ende haben wir den Sieg verdient." "Ich liebe es gerade einfach. Als Stürmer schießt man natürlich gerne Tore und am wichtigsten, man gewinnt gerne Spiele. Ich bin einfach froh, dass ich dem Team helfen kann. Es war ein richtig guter Abend." Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern München): "Eine hundertprozentige Ausbeute heute, die Gruppenphase haben wir bisher mit Bravour bestanden. Wir können stolz sein auf die Leistungen, die wir bislang in der Champions League gezeigt haben."

Comeback in der Champions League? "Es war eine ganz besondere Atmosphäre, abends Flutlicht um neun Uhr, das ist etwas Besonderes für jeden Fußballer, davon träumt jeder als Kind. Jetzt wieder mit der Mannschaft auf dem Feld zu stehen, ist etwas ganz Besonderes für mich."

Neuer über Kane: "Er ist ein Phänomen" zu Harry Kane: "Wir können uns auf ihn verlassen, die guten Leistungen, die er zuvor in der Premier League bei Tottenham gezeigt hat, hat er mit in die Bundesliga gebracht. Er ist ein Phänomen und wir sind stolz, dass er bei uns in der Mannschaft spielt." zur Gier in der Champions League: "Die Gier ist da, das merkt man auch. Wir sind alle heiß in den Champions-League-Spielen, wir wollen jedes Spiel gewinnen und so müssen wir auch in alle Spiele gehen. Wir sind Gruppensieger, wir haben uns das verdient und werden alles daran setzen, auch die weiteren Spiele zu gewinnen."

Tuchel: "Waren ineffektiv und schlampig" Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München): "Effizient, wenn man unsere Großchancen ansieht, die haben wir genutzt. Aber ineffizient, wenn man so die Halbchancen und die Schnellangriffe ansieht. Da waren wir ineffektiv und schlampig heute. Was wir in Dortmund noch sauber zu Ende gespielt haben, um Torchancen zu kriegen, hat heute gefehlt. Ich war aber sehr zufrieden mit der Energie, die wir hatten."

Bis auf Bouna Sarr sind wirklich alle weg, man kann also mit gutem Gewissen ein paar Tage Urlaub machen. Thomas Tuchel , über die anstehende Länderspielpause

zur Musiala-Verletzung: "Keine guten Informationen, es ist eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel. Im schlimmsten Fall ein Faserriss, hoffentlich nur eine Zerrung. Für Heidenheim gibt es gar keine Chance."

Anzeige Muskelverletzung bei Musiala zu Musiala-Ersatz Thomas Müller: "Gut, es war auch eine gute Position für Thomas heute, ein gutes Spiel. Ein bisschen rausschwimmen, ein bisschen tiefer kommen, uns auch helfen im Ballbesitz. Vorne waren wir eh nicht so gallig in der Besetzung im Strafraum, die kriegst du sofort mit Thomas." zur Länderspielpause nach dem Heidenheim-Spiel: "Für Trainer ist das sensationell. Bis auf Bouna Sarr sind wirklich alle weg, man kann also mit gutem Gewissen ein paar Tage Urlaub machen. Jetzt machen wir erstmal Heidenheim zu Ende und hoffen, dass nicht noch mehr Verletzte dazu kommen."

Dreesen: "Spielen dank Kane insgesamt besser" Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München): "Es war super wichtig. Es war ein schweres Spiel, Galatasaray hat es wirklich hervorragend gemacht. Wir hätten auch zurückliegen können, haben an der einen oder anderen Stelle aber auch etwas schlampig gearbeitet und hätten mehr Chancen rausarbeiten können." Wann hat sich Harry Kane refinanziert? "Das ist eine schöne Frage. Noch ist es nicht so weit, das braucht noch ein bisschen. Aber so darf man ja gar nicht denken. Harry ist ein Glücksfall für uns, dass das so einschlägt, war nicht vorhersehbar. Er schießt nicht nur Tore, sondern bindet auch Gegenspieler. Wir spielen dadurch insgesamt besser."

Der FC Bayern München hat nach hartem Kampf auch das zweite Spiel gegen Galatasaray Istanbul in der Champions League gewonnen und vorzeitig die Qualifikation für das Achtelfinale perfekt gemacht. ran hat die Bayern-Noten zum 2:1 (0:0). © 2023 Getty Images Manuel Neuer

Fels in der Brandung mit einer Glanztat kurz vor der Pause. Beim vermeintlichen Führungstreffer der Gäste machtlos. Immer wieder im Austausch mit Trainer Thomas Tuchel und guter, ordnender Hand. Beim zählenden Gegentreffer ebenfalls ohne Chance. ran-Note: 2 © eu-images Noussair Mazraoui

In der ersten Halbzeit weitgehend unsichtbar, was aber auch heißt, dass ihm keine Fehler unterlaufen. Fällt nach der Pause durch einige Fehlpässe auf und ist im Sprintduell zu oft nur zweiter Sieger. Auch in der Folge kommen die Gäste vor allem über seine Seite in gute Positionen. ran-Note: 4 © Hartenfelser Dayot Upamecano

Zweikampfstark, aber mit Problemen, die Schnittstelle zwischen sich und Kim zu schließen. Im Spielaufbau aber deutlich stärker als der Koreaner. Muss aus Vorsicht in der 72. Minute ausgewechselt werden. ran-Note: 2 © Ulrich Wagner Kim Min-jae

Lässt sich beim Sturmlauf der Türken kurz vor der Pause schlimm übertölpeln und ist zu spät dran. Ansonsten zweikampfstark und bei Kontern von Galatasaray derjenige, der die Angriffe im Keim erstickt. Beim Gegentor aber im Tiefschlaf. ran-Note: 3 © eu-images Alphonso Davies

Glänzt mit einem Mega-Solo nach sieben Minuten. Schiebt in manchen Phasen eine eher ruhige Kugel, bleibt aber stets gefährlich. Verzichtet in Halbzeit zwei fast komplett auf Ausflüge nach vorne. ran-Note: 3 © Eibner Leon Goretzka

Trägt den Ball immer wieder mit Volldampf nach vorne und beißt sich durch die massive Mittelfeldreihe von Galatasaray. Kämpferisch und läuferisch einer der besten Münchner. Muss die letzten 20 Minuten als Innenverteidiger ran. Macht auch dort seine Sache prima. ran-Note: 1 © Eibner Joshua Kimmich

Übernimmt neben Goretzka den defensiven Part im Herzstück der Bayern. Sorgt in mancher hektischen Phase für etwas Ruhe, leistet sich aber immer wieder allzu optimistische Passversuche, die beim Gegner landen. Erst in der Schlussviertelstunde wieder wacher. ran-Note: 2 © Hartenfelser Leroy Sane

Gerade in der Anfangsphase bester Münchner. Schaltet regelmäßig den Turbo ein und stellte die Gäste vor immense Probleme. Im Abschluss und beim Timing mit kleinen Schwächen. Hätte einen Treffer verdient gehabt und wird in der 72. Minute ausgewechselt. ran-Note: 2 © Revierfoto Jamal Musiala

Verpasst in der 28. Minute nur knapp den Treffer zum 1:0. Wirbelt meistens an der Strafraumgrenze vor sich hin und verpasst den letzten Pass. Da fehlt mehrmals das Timing bzw. die Ruhe. Muss in der 40. Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. ran-Note: 3 © Eibner Kingsley Coman

Weniger auffällig als Sane, aber zunächst mit guten Ansätzen. Verpasst gerne das letzte, entscheidende Abspiel – das ist aber keine Neuigkeit bei ihm. Nach vorne mit zu wenig Zug, ohne klare Ideen und mit Schwächen im Abspiel. Wird in der 88. Minute ausgewechselt. ran-Note: 5 © 2023 Getty Images Harry Kane

Lässt sich in der für ihn typischen Manier immer wieder tief in die eigene Hälfte fallen und sorgt damit bei den Gästen für Verwirrung. Trifft in der 53.Minute nur den Pfosten. Ist, als es ruhiger um ihn wird, mit dem Kopf zur Stelle. Ein echter Goalgetter eben – das beweist er auch beim 2:0. ran-Note: 1 © 2023 Getty Images Thomas Müller

Kommt kurz vor der Pause für den angeschlagenen Musiala ins Spiel. Musterschüler in Sachen Einsatz und Lust am Fußball. Hat – wenn er über die rechte Seite kommt – oft Probleme, mögliche Abnehmer seiner Bälle sauber anzuspielen. ran-Note: 3 © Ulrich Wagner Konrad Laimer

Darf ab Minute 72 auf der Sechserposition ran. Macht das Spiel nicht unbedingt schneller und bringt seine Offensivleute nicht wirklich in gute Positionen. ran-Note: 4 © 2023 Getty Images Mathys Tel

Kommt in der 72. Minute ins Spiel. Wirbelt auf der linken Seite, doch der Ertrag bleibt lange gering. Bis zu seiner guten Vorlage zu Kanes zweitem Treffer. ran-Note: 2 © MIS Serge Gnabry

Kommt in der 88. Minute für Coman. ran-Note: ohne Bewertung © 2023 Getty Images

Vergleich mit Robert Lewandowski: "Im Moment schaut die Performance gut aus, aber da ist zu viel Last draufgelegt. Er soll einfach weiterspielen und seine Tore machen. Er macht nicht nur Tore, sondern auch Assists. Lassen wir ihn einfach weiterspielen und dann sehen wir, was am Ende der Saison herauskommt."