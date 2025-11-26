Trotz einiger Kontroversen rund um die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist der Andrang auf die Tickets enorm groß.

Die Fußball-WM ist schon ein gutes halbes Jahr vor dem Eröffnungsspiel ein Renner bei den Fans. Bereits vor dem Beginn der dritten Verkaufsphase meldete der Weltverband FIFA am Mittwoch fast zwei Millionen verkaufte Tickets für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada 2026.

Zuschauerinnen und Zuschauer aus 212 Ländern und Gebieten haben sich Eintrittskarten gesichert.

Dabei findet die Auslosung der WM-Gruppen mit Deutschland in Topf 1 der gesetzten Nationalteams erst am 5. Dezember in Washington statt.

Kurz nach der Ziehung und der Veröffentlichung des Spielplans am Folgetag sind erstmals Einzeltickets für bestimmte Spiele und Mannschaften in der Gruppenphase erhältlich.