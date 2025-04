Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze Spielplan

Torjäger

Anzeige

Anzeige

Jonas Urbig Überzeugender Auftritt des erst 21 Jahre alten Neuer-Vertreters. Gute Strafraumbeherrschung, viele gelungene Pässe nach vorne. Hat in der ersten Halbzeit nichts zu halten und ist dann bei Martinez‘ wunderschönem Außenrist-Treffer chancenlos (38.). Verhindert nach der Pause mit einem starken Reflex gegen Martinez das 0:2 (56.). Auch bei Frattesis spätem Siegtor kann er nichts machen. Trotzdem bester Münchner. ran-Note: 3

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Konrad Laimer Der Österreicher macht zusammen mit Olise viel Dampf über rechts und leitet mehrere gefährliche Aktionen ein. Lässt aber Renato Augusto auf seiner Seite immer wieder durchkommen, der beim ersten Mal das Außennetz trifft (30.) und beim zweiten Mal das 0:1 vorbereitet (38.). Auch zu spät gegen Thuram, der Martinez‘ Großchance vorbereitet (56.). Steckt aber nicht auf und marschiert weiter. Nach Kims Auswechslung links, dort mit Vorlage zu Müllers Chance und kurz darauf dessen umjubeltem Ausgleich. ran-Note: 3

Min-Jae Kim Der Südkoreaner gehört zu den Schwachstellen beim FCB. Hat von Beginn an große Probleme mit Martinez, der ihm wieder entwischt. So wie in der 33. Minute, als Kim seinen Stellungsfehler aber noch wettmachen kann. Beim Gegentor verliert er den nach Thurams Weltklasse-Vorlage freistehenden Argentinier jedoch komplett aus den Augen. Auch danach alles andere als sicher und oft einen Schritt zu spät. Leistungsgerechte Auswechslung gegen Boey (74), zumal er Gelb-Rot-gefährdet ist. ran-Note: 5

Anzeige

Eric Dier Einmal mehr zeigt sich, dass der Engländer immer dann Probleme bekommt, wenn ein Gegner das Spiel schnell macht. Kann daher nicht nur beim 0:1 und 1:2 nur hinterherschauen, sondern ist auch bei den anderen Konterchancen der Gäste meist zu langsam. ran-Note: 5

Anzeige

Josip Stanisic Der Deutsch-Kroate darf wie gegen Augsburg wieder links hinten ran. Hat dort aber relativ wenig zu tun, weshalb er immer wieder mit nach vorne geht. Hat sogar die Chance zum Ausgleich, köpft nach Laimers Flanke aber übers Tor (62.). Rückt nach Kims Auswechslung in die Innenverteidigung. Lässt sich dort vor dem 1:2 von Martinez rauslocken, der den tödlichen Gegenstoß einleitet. ran-Note: 4

Anzeige

Joshua Kimmich Der Kapitän versucht wie immer, das Münchner Spiel zu ordnen und das Inter-Spiel zu bremsen. Vor allem letzteres gelingt ihm nicht immer. Obwohl er teilweise Manndeckung gegen Barella spielt, kann er den Italiener nicht aus der Partie nehmen. Auch seine Standards sind ungefährlich. Kann der Begegnung an diesem Abend keine Wende mehr geben. ran-Note: 4

Anzeige

Leon Goretzka Der Nationalspieler kehrt für Palhinha in die Startelf zurück, nachdem er in Augsburg geschont worden war. Findet trotz großem Einsatz kaum Zugriff und kann ebenfalls keine Ruhe ins Bayern-Spiel bringen. Wichtige Grätsche kurz nach der Pause gegen den einschussbereiten Martinez (53.). Nach vorne allerdings gelingt ihm wenig. ran-Note: 4

Anzeige

Michael Olise Herausragende Anfangsphase des Franzosen, der ein Feuerwerk abbrennt und an allen guten Chancen beteiligt ist. Scheitert aber knapp an Sommer (16., 22.) oder schießt knapp vorbei (7.). Bereitet zudem ganz stark Kanes Pfostentreffer vor. Verliert allerdings vor dem 0:1 den ersten und letztlich entscheidenden Zweikampf gegen Bastoni. In der Folgezeit wirkt es fast, als habe ihm jemand den Stecker gezogen, hat kaum noch nennenswerte Aktionen. ran-Note: 3

Thomas Müller vor Abschied beim FC Bayern: Diese Rekorde hält die Bayern-Legende 1 / 12 © 2025 Getty Images Thomas Müller: Die Rekorde der Bayern-Legende

Nach 17 Jahren endet diesen Sommer die Ära Thomas Müller beim FC Bayern. In dieser Zeit hat Müller unzählige Rekorde geknackt - bei den Bayern, in der Bundesliga und in Europa. ran gibt einen Überblick über die Bestmarken der Bayern-Ikone. © Christian Schroedter Meiste Pflichtspiele für den FC Bayern München

743 Pflichtspiele bestritt Thomas Müller seit seinem Debüt in der Saison 2008/2009 für die Bayern. Das ist ein einsamer Rekord für den Rekordmeister. Im September 2024 überholte Müller den vorherigen Bayern-Rekordspieler Sepp Maier. Und vielleicht knackt Müller ja sogar noch die Marke von 750 Spielen. Schließlich soll er auch bei der Klub-WM im Sommer noch dabei sein. © MIS Meiste Bundesliga-Titel

Zwölf Meisterschaften hat Thomas Müller in Deutschland schon feiern können. Einsamer Rekord. Sein Teamkollege Manuel Neuer kommt "nur" auf elf Titel. © Sven Simon Meiste Assists in Pflichtspielen in Bundesliga und Europa

221 Assists hat Müller in Pflichtspielen für den FC Bayern seit der Saison 2008/2009 gegeben. Das hat in diesem Zeitraum laut dem Datenanbieter "Opta" kein anderer Spieler aus den Top-5-Ligen Europas geschafft. Müllers 177 Torvorlagen in der Bundesliga sind ein ewiger Liga-Rekord. Seine jeweils 22 Torvorlagen in den Saisons 2019/20 und 2020/21 sind zudem Bundesliga-Saisonrekord. © Lucca Fundel Vereinsrekord: Meiste Spielzeiten beim FC Bayern

17 Saisons hat Thomas Müller bei den Profis des FC Bayern gekickt. Das schaffte beim Rekordmeister kein anderer. In der Bundesliga spielten nur Manfred Kaltz (HSV), Charly Körbel (Eintracht Frankfurt) und Klaus Fichtel (Schalke 04) mit jeweils 19 Spielzeiten mehr Saisons für einen Verein © Revierfoto Meiste gewonnene Bundesligaspiele

Mit bislang 358 Bundesliga-Siegen ist Thomas Müller der Spieler mit den meisten Siegen. © 2014 Getty Images Die meisten ersten Saison-Tore

Auch einen eher kuriosen Torrekord der Bundesliga hat Müller inne: Kein anderer Spieler der Bundesliga-Geschichte erzielte häufiger als Müller das erste Tor einer Bundesliga-Spielzeit. Müller war in den Saisons 2010/11, 2014/15 und 2018/19 der allererste Torschütze der Bundesliga. Hier trifft er beim Liga-Auftakt 2014 gegen den VfL Wolfsburg. © 2017 Getty Images Meiste Siege gegen einen Bundesliga-Gegner

23 Mal hat Thomas Müller in seiner Karriere in der Bundesliga gegen Werder Bremen gewonnen. Kein anderer Bundesliga-Spieler konnte häufiger gegen einen Verein gewinnen. © 2019 Getty Images Meiste Bundesliga-Spielzeiten in Folge mit Torerfolg

16 Saisons lang, seit der Saison 2009/2010 hat Thomas Müller in jeder einzelnen Bundesliga-Saison mindestens ein Tor erzielt. Das ist Bundesliga-Rekord gemeinsam mit sechs anderen Spielern, darunter übrigens auch Abwehrspieler Mats Hummels. © MIS Meiste Auswechslungen der Bundesliga

In den vergangenen Monaten ist Thomas Müller eher als Einwechselspieler in Erscheinung getreten. Dabei hält er den Bundesliga-Rekord des am häufigsten ausgewechselten Spielers überhaupt: 187 Mal wurde Müller bislang vorzeitig ausgewechselt. © Poolfoto UCL Deutscher Rekordspieler in der Champions League

Bislang lief Thomas Müller 161 Mal in der Champions League auf. Kein anderer deutscher Spieler spielte so häufig in der Königsklasse. Toni Kroos kam auf 150 Spiele, Manuel Neuer bislang auf 150. In der internationalen ewigen Rekordliste belegt Müller damit Rang vier hinter Cristiano Ronaldo (183), Iker Casillas (177) und Lionel Messi (163). Ebenfalls deutscher Champions-League-Rekord sind Müllers 56 Tore. © 2024 Getty Images Knackt Thomas Müller auch den deutschen Titelrekord?

Mit bislang 33 Titelgewinnen ist Thomas Müller aktuell noch der zweiterfolgreichste Deutsche der Fußballhistorie. Vor ihm steht sein einstiger Nationalmannschaftskollege Toni Kroos mit 34 gewonnenen Titeln. Kroos hatte seine Karriere vergangenen Sommer beendet. Mit einem Titel könnte Müller mit dessen Rekord noch gleichziehen.

Anzeige

Anzeige

Raphael Guerreiro Der Portugiese erhält etwas überraschend den Vorzug vor Thomas Müller als Musiala-Ersatz. Einige gute Aktionen, aber vieles gelingt eben auch nicht. Scheitert ebenfalls aus kurzer Distanz an Sommer (20.) und schießt volley vom Sechzehner knapp drüber (64.). Geht nach 74 Minuten für Müller vom Feld. ran-Note: 4

Leroy Sane Der Nationalspieler fällt gerade im Vergleich zu Olise auf der Gegenseite deutlich ab. Ihm gelingt kaum etwas, wirkt eher wie ein Hemmschuh in der Offensive. Bezeichnend sein schwacher Abschluss nach einem Konter (57.). Insgesamt für einen Stürmer viel zu ungefährlich. Macht zu spät Platz für Gnabry. ran-Note: 5

Anzeige

Harry Kane Der sonst so treffsicherere Engländer leistet sich in der 26. Minute einen verhängnisvollen Fehlschuss, als er vollkommen alleine vor Sommer nur den Außenpfosten trifft. Ansonsten bemüht, hat aber gegen Inters beinharte Dreierkette einen schweren Stand. Hat erst in der Schlussphase noch zwei gute Gelegenheiten (80., 86.), kann seinen Patzer aber nicht mehr korrigieren. ran-Note: 4

Anzeige