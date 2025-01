Der FC Bayern trifft am 8. Spieltag der Champions League auf Slovan Bratislava. So verfolgt ihr das Spiel live im TV, Stream und Ticker.

Champions League: So seht ihr FC Bayern vs. Bratislava heute live

Der FC Bayern muss auf ein Wunder hoffen, um in der Champions League noch direkt in das Achtelfinale einzuziehen. Nach der 0:3-Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam am vergangenen Spieltag, ist der deutsche Rekordmeister auf die Schützenhilfe mehrerer Teams angewiesen.

Gegen Slovan Bratislava muss das Team von Vincent Kompany vorerst allerdings seine Hausaufgaben machen.

Auf etwaige Rechenspiele will sich der Belgier im Vorfeld der Partie allerdings nicht einlassen: "Für mich ist wichtig, dass wir darauf fokussiert sind, was wir beeinflussen können, und das ist unser Spiel."

Bayern-Star Thomas Müller sah indes Positives an der aktuellen Situation seiner Mannschaft: "Ich habe in meiner Karriere schon alle Konstellationen erlebt. In den letzten Jahren sind wir immer so durch die Gruppenphase durchgepflügt, und dann war immer schon vor dem Finale Schluss. Dieses Jahr machen wir es halt mal andersrum."