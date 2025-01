Der FC Bayern hat das erhoffte Schützenfest gegen Slovan Bratislava verpasst und trotz des 3:1 (1:0) im letzten Vorrundenspiel den direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League verpasst. Noten und Einzelkritik. Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar Am Ende reichte es nicht für den FC Bayern, weil die Konkurrenten in der Champions League um einen Platz unter den ersten acht nicht mitspielten. Sonst hätte vielleicht auch ein hoher Sieg gegen die punktlosen Slowaken aus Bratislava gereicht, doch dafür agierten die sehr offensiv aufgestellten Münchner einmal mehr nicht zwingend genug im Abschluss. Überzeugen konnten nur die beiden Routiniers Manuel Neuer und Thomas Müller. Auch interessant: FC Bayern München: Mathys Tel verabschiedet sich – bis zu zehn Klubs interessiert Noten und Einzelkritik des FCB:

Manuel Neuer Der zuletzt angeschlagene Kapitän ist rechtzeitig fit und muss von Beginn an aufgrund seiner hoch stehenden Vorderleute sehr aufmerksam sein und mitspielen. Verhindert mit einem Weltklasse-Reflex gegen Barseghyans Schuss aus kurzer Distanz das 1:1 (26.). Viel mehr bekommt er nicht zu tun, allein diese Parade ist aber seine Vertragsverlängerung wert. ran-Note: 2

Joshua Kimmich Der Nationalspieler agiert mindestens auf zwei Positionen. Gegen den Ball rechter Part einer Dreierkette, rückt er im Ballbesitz weit nach vorne und leitet mehrere Chancen durch kluge Pässe ein. Schlägt die Flanke zu Müllers Führungstor. Auch danach Antreiber und Ballverteiler, der überall zu finden ist. ran-Note: 2

Minjae Kim Da Dier ausfällt und Upamecano geschont wird, muss der Koreaner als einziger zentraler Innenverteidiger die Abwehr organisieren. Hat dort wenig zu tun, nur bei den sporadischen Kontern der Gäste muss er eingreifen. In der Schlussphase praktisch Ein-Mann-Abwehr, aber ohne Probleme. ran-Note: 3

Josip Stanisic Nach seiner guten einstündigen Vorstellung als Einwechselspieler beim 2:1 in Freiburg darf der lange verletzte Rückkehrer erstmals in der Startelf ran. Hat in der ungewohnten Rolle links in der Dreierkette kaum Hilfe in der Rückwärtsbewegung, was er über die 90 Minuten meist gut im Griff hat. Lässt sich allerdings von Barseghyan vor dessen Großchance zu einfach überspielen. Kurz vor Schluss gegen Guerreiro ausgetauscht. ran-Note: 3

Sacha Boey Der ebenfalls lange ausgefallene Franzose kommt zu seinem ersten Startelf-Einsatz in der Königsklasse in dieser Saison und spielt sehr offensiv rechts vor der Dreierkette. Macht aber bis auf eine gute Flanke auf Tel (7.) sehr wenig nach vorne. Geht nach 62 Minuten Platz für Gnabry vom Platz. ran-Note: 4

Aleksandar Pavlovic Nach dem Ausfall Goretzkas darf auch der Youngster starten. Gewohnt engagierter Auftritt im defensiven Mittelfeld, allerdings kommen seine Pässe nach vorne zu selten an. Aufmerksam in der Rückwärtsbewegung, rettet nach Konter der Gäste in höchster Not gegen Zuberu (59.). ran-Note: 3

Leroy Sane Der Nationalspieler tut sich etwas schwer, in die Partie zu kommen. Vermutlich auch, weil Boey und Olise ebenfalls in seinem Bereich agieren. Scheitert dreimal aus guter Position an Takac (28., 54., 66.). Spielt nach Gnabrys Einwechslung halblinks, hat aber auch dort kein Glück im Abschluss: Trifft nach 86 Minuten nur die Unterkante der Latte. ran-Note: 3

Michael Olise Der Franzose spielt zentral neben Müller und hinter Kane, hat gegen die sehr tief stehenden Gäste aber kaum Raum zur Entfaltung. Sein Schuss wird zur Ecke abgeblockt (12.). Macht ansonsten zu wenig, was auch ein Grund für die relativ wenigen Torchancen ist. ran-Note: 4

FC Bayern München: Die peinlichsten und höchsten Niederlagen in Bundesliga, Pokal und Champions League 1 / 21 © Eibner Die peinlichsten und höchsten Niederlagen des FC Bayern

Das 0:3 bei Feyenoord Rotterdam am 7. Spieltag der Champions League war für den FC Bayern eine peinliche Pleite. Die Niederlage bei den Niederländern reiht sich in eine illustre Liste von Pleiten ein, die der deutsche Rekordmeister schon über sich ergehen lassen musste. ran zeigt die deutlichsten und peinlichsten seit einer gewissen Pokal-Blamage im Sommer 1994. (Stand: 22. Januar 2025). © Imago TSV Vestenbergsgreuth - FC Bayern München 1:0 (1994/95)

Kaum beim FC Bayern angekommen, musste der junge Oliver Kahn gleich eine Pokal-Blamage ertragen. In der ersten Runde scheiterten die Münchner beim damaligen Regionalligisten TSV Vestenbergsgreuth. Die vielleicht peinlichste aller Niederlagen der Münchner im DFB-Pokal. Der TSV fusionierte später mit der SpVgg Fürth zur SpVgg Greuther Fürth. Seit 2007 ist der TSV Vestenbergsgreuth jedoch wieder mit einer eigenen Senioren-Mannschaft aktiv - im Amateur-Fußball. © Imago 1. FC Magdeburg - FC Bayern München 5:3 n. E. (2000/01)

Sechs Jahre später überstanden die Münchner dann immerhin die erste Runde, doch dann war Oberligist 1. FC Magdeburg eine Nummer zu groß für den späteren Champions-League-Sieger. Der heutige Drittligist setzte sich später im Achtelfinale noch gegen den Karlsruher SC durch. Im Viertelfinale zog man gegen Schalke 04 den Kürzeren. © Imago FC Schalke 04 - FC Bayern München 5:1 (2001/02)

Der "Meister der Herzen" spielte sich gegen den amtierenden Champions-League-Sieger in einen Rausch. Die Bayern wurden mit 5:1 abgewatscht. Eine kleine Genugtuung für das königsblaue Herz nach der verlorenen Meisterschaft ein paar Monate zuvor. © Imago FC St. Pauli - FC Bayern München 2:1 (2001/02)

Die Geburtsstunde der "Weltpokalsiegerbesieger". Der FC Bayern reiste gut zwei Monate nach dem Gewinn der Klubweltmeisterschaft an das Millerntor zum FC St. Pauli. Die Hamburger siegten mehr als überraschend mit 2:1. Das T-Shirt zur Erinnerung an diesen besonderen Bundesligatag ließ nicht lange auf sich warten. Berichten zufolge verkaufte St. Pauli schon mehr als 100.000 Exemplare. © Imago Alemannia Aachen - FC Bayern München 2:1 (2003/04)

Erneut herrschten die berüchtigten "eigenen Gesetze" im Pokal. Zweitligist Alemannia Aachen erwischte eine Fabelsaison in dem Wettbewerb, die auch der amtierende Titelträger nicht stoppen konnte. Die Männer vom Tivoli kickten die Münchner im Viertelfinale raus und erreichten selbst das Endspiel im Berlin. Im Olympiastadion siegte Werder Bremen knapp mit 3:2. © Imago Alemannia Aachen - FC Bayern München 4:2 (2006/07)

Schon wieder Pokal und schon wieder Aachen. Das werden sich die Bayern nach der 2:4-Schlappe im Achtelfinale 2006/07 gedacht haben. Auch in der Bundesliga verloren die Münchner am Tivoli, die enttäuschende Saison endete auf Platz vier. Aachen stieg am Ende der Saison aus der Bundesliga ab. Der Torschütze des 4:2-Endstands, Jan Schlaudraff, wechselte zur neuen Spielzeit an die Isar. © Imago Energie Cottbus - FC Bayern München 2:0 (2007/08)

Die Bayern vollzogen im Sommer einen Umbruch, für peinliche Niederlagen war der Rekordmeister dennoch zu haben. 0:2 unterlagen die Müchner beim Bundesliga-Schlusslicht im Stadion der Freundschaft. Und das trotz der namhaften Neuzugänge Luca Toni, Franck Ribéry und Miroslav Klose. Am Ende der Saison feierten die Münchner dennoch das Double. Zu mehr reichte es nicht, weil ... © Imago Zenit St. Petersburg - FC Bayern München 4:0 (2007/08)

... der haushohe Favorit auf den Sieg im UEFA Cup (heute Europa League) in Russland unterging. Nach dem trostlosen 1:1 im Hinspiel waren die Münchner im Rückspiel chancenlos. Zenit kickte die Bayern im Halbfinale mit einer 4:0-Lehrstunde aus dem Wettbewerb, der spätere VfB-Profi Pavel Pogrebnyak traf doppelt. Die Russen um Kapitän Anatolij Tymoschtschuk schnappten sich im Endspiel den Pokal. Der Ukrainer wechselte zwei Jahre später an die Isar. © Imago FC Bayern München - SV Werder Bremen 2:5 (2008/09)

Jürgen Klinsmann holte sich seine erste herbe Klatsche als Bayern-Trainer relativ früh in der Saison 2008/09 ab. In der heimischen Arena lagen die Roten gegen Grün-Weiß zwischenzeitlich 0:5 zurück! Bayern-Neuzugang Tim Borowski, der im Sommer ablösefrei von der Weser an die Isar gewechselt war, betrieb in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik. © Imago VfL Wolfsburg - FC Bayern München 5:1 (2008/09)

Die schmerzhafteste Klatsche in der Ära Klinsmann beim FC Bayern setzte es in Wolfsburg. Im vorentscheidenden Duell um die Meisterschaft kam der Rekordmeister nach einem 1:1 zur Pause völlig unter die Räder. Edin Dzeko und Grafite trafen jeweils doppelt. Der Brasilianer erzielte mit dem Tor des Jahres den Endstand. Felix Magath vollendete selbst in der Schlussminute die Demütigung seines Ex-Klubs und wechselte den Torhüter. ran SAT.1 Bundesliga: FC Bayern vs. VfL Wolfsburg am 17.12. ab 19 Uhr LIVE in SAT.1 und auf ran.de © Imago FC Barcelona - FC Bayern München 4:0 (2008/09)

Nur vier Tage später gingen die Münchner dann auch international unter. Die legendäre Viererkette um Christian Lell, Breno, Martin Demichelis und Massimo Oddo konnte einem leid tun. Lionel Messi, Thierry Henry und Samuel Eto'o machten, was sie wollten. Der deutliche Endstand stand bereits zur Halbzeit. Der spätere Champions-League-Sieger zeigte sich gnädig und verschonte die Gäste in der zweiten Hälfte. © Imago Borussia Dortmund - FC Bayern München 5:2 (2011/12)

Die Bayern hielten sich im DFB-Pokal einige Jahre schadlos. In der möglicherweise bittersten Woche der Vereinsgeschichte kam der Rekordsieger dann in Berlin gegen Borussia Dortmund unter die Räder. Robert Lewandowski steuerte drei Treffer zum Double-Gewinn der Schwarz-Gelben bei. Zu allem Überfluss verloren die Münchner genau eine Woche später noch das "Finale dahoam" in der Champions League gegen den FC Chelsea. © Getty BATE Borisov - FC Bayern München 3:2 (2012/13)

Die Bayern erholten sich vom Vize-Triple und spielten nur ein Jahr später die bis dahin erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Für einen peinlichen Ausrutscher waren die Münchner dennoch zu haben. 2:3 unterlag der spätere Henkelpott-Gewinner bei BATE Borisov aus Belarus in der Gruppenphase. © not available FC Bayern München - Real Madrid 0:4 (2013/14)

Der amtierende Titelträger erreichte mit dem neuen Coach Pep Guardiola auch in der folgenden Saison immerhin das Halbfinale. Real Madrid war aber eine Nummer zu groß und schenkte den Bayern vier Treffer in der Allianz Arena ein. Die Königlichen lösten den FCB als Titelträger ab. © not available FK Rostov - FC Bayern München 3:2 (2016/17)

5:0 siegten die Bayern gegen Rostov im Hinspiel. Das zweite Aufeinandertreffen mit den Russen ging dann jedoch völlig in die Hose. Mindestens ein Spieler war nicht schuld: Juan Bernat erzielte den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. © Imago Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 5:1 (2019/20)

Nach dem Double in seiner ersten Spielzeit als Trainer an der Säbener Straße entließen die Bayern Niko Kovac nach einem schlechten Saisonstart und einer 1:5-Klatsche bei Eintracht Frankfurt im Herbst 2019 vorzeitig. Co-Trainer Hansi Flick übernahm. Der Rest ist Geschichte. © Getty Holstein Kiel - FC Bayern München 8:7 n. E. (2020/21)

Im Schneegestöber von Kiel schieden die Bayern mal wieder vorzeitig aus dem DFB-Pokal aus. Hauke Wahl rettete die Störche mit seinem Ausgleich zum 2:2 in der fünften Minute der Nachspielzeit in die Verlängerung. Im Elfmeterschießen trafen alle Schützen bis auf Marc Roca. © Getty Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 5:0 (2021/22)

Das 0:5 bei Borussia Mönchengladbach ist die höchste Niederlage des FC Bayern München im DFB-Pokal. Die Klatsche gegen die "Fohlen" war bereits nach 21 Minuten besiegelt, als die Gladbacher schon mit 3:0 führten. © 2024 Getty Images FC Barcelona - FC Bayern München 4:1 (2024/25)

Drei Tore von Raphinha, eines von Robert Lewandowski und ein "Ehrentreffer" von Bayern-Stürmer Harry Kane waren die Zutaten für eine bittere Pleite für den damals noch neuen Trainer Vincent Kompany. Zudem war es bereits die zweite Niederlage im dritten Champions-League-Spiel. © Mika Volkmann Feyenoord Rotterdam - FC Bayern München 3:0 (2024/25)

Ja, der FC Bayern hatte zahlreiche Großchancen, ein Tor gelang aber nicht. Da die Gastgeber enorm effizient waren, kassierte der FCB am siebten Spieltag der Königsklasse eine bittere 0:3-Pleite. Es war zudem die dritte Auswärtsniederlage. Die Fans im Hexenkessel "De Kuip" machten sich einen Spaß draus und sangen hämisch "Auf Wiedersehen".

Thomas Müller Der Routinier erhält mal wieder eine Chance in der Anfangsformation und nutzt sie: Trifft schon nach acht Minuten per Kopf zum 1:0 und ist mit seinem 56. Treffer im 158. Champions-League-Spiel nun gleichauf mit Ruud van Nistelrooy Sechster der ewigen Torschützenliste. Hätte den Niederländer sogar überholen können, köpft aber knapp vorbei (57.). Macht nach 62 Minuten Platz für Musiala. ran-Note: 2

Mathys Tel Nach drei Spielen in Folge ohne eine Spielminute kommt die Berufung in die Startelf überraschend, zumal sich der Franzose zu einem Abschied in der Winterpause entschlossen haben soll. Guter Beginn, hat nach fünf Minuten die erste Chance per Kopf und scheitert an Takac. Trifft zudem nach 23 Minuten aus guter Position das Außennetz, baut danach aber deutlich ab und wird nach 62 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 4

Harry Kane Kommt gegen die massive Deckung von Bratislava bis auf eine gute Chance (7.) lange kaum zur Geltung. Steht aber in der 63. Minute bei Musialas Flanke genau richtig und köpft zum 2:0 ein. Sein 35. Treffer in der Champions League. ran-Note: 3

