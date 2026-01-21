- Anzeige -

Manuel Neuer Keine einfache Partie für den Kapitän im ersten Abschnitt gegen die konterstarken Gäste. Muss mit einem Weltklasse-Reflex das 0:1 durch David verhindern (29.). Nach dem Wechsel deutlich weniger gefordert. ran-Note: 2

Raphael Guerreiro Aufgrund der enormen Personalnot in der Außenverteidigung muss der Linksfuß als Rechtsverteidiger aushelfen. Hält dabei aber öfter nicht seine Position und rückt zu weit raus. Muss zudem eigentlich das 1:0 machen, köpft aber freistehend nach leichtem Schubser übers Tor - und handelt sich Ärger mit dem dahinter stehenden Kane ein. Geht nach 68 Minuten runter. ran-Note: 4

Min-jae Kim Der Südkoreaner ersetzt den kurzfristig erkrankten Upamecano. Sieht nach 18 Minuten wegen eines taktischen Fouls Gelb. Macht seine ansonsten ordentliche Leistung in der 63. Minute zunichte, als er Florucz unnötig festhält und mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. ran-Note: 5

Jonathan Tah Der Abwehrchef wirkt in einigen Szenen nicht ganz wach. Vor allem, als David sich in seinem Rücken davonstiehlt und die Riesenchance zum 0:1 hat. Stabilisiert sich in der Folgezeit und hat defensiv keine Probleme mehr. ran-Note: 3

Tom Bischof Nach seinen Problemen in Leipzig auf der rechten Defensivseite verschiebt Kompany den Ex-Hoffenheimer wieder nach links hinten, wo er diese Saison ja schon häufiger eingesetzt wurde. Hat aber auch dort einige Probleme. Holt aber nach dem Wechsel mit einem abgefälschten Schuss die Ecke heraus, die zum 1:0 führt und auch sonst vor allem offensiv stärker. Wechsel nach Davies' Einwechslung auf rechts. ran-Note: 3

Joshua Kimmich Der Bayern-Spielmacher hat in der ersten Hälfte wenig nennenswerte Szenen im insgesamt behäbigen Auftritt seines Teams. Beste Aktion ist seine Ecke vor Guerreiros großer Gelegenheit. Leistungssteigerung wie bei seinen Teamkollegen in der zweiten Halbzeit, als die Gastgeber auch dank ihm sogar in Unterzahl dominieren. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Der Nationalspieler beschränkt sich über weite Strecken darauf, der Offensive den Rücken freizuhalten und dahinter die Räume dicht zu machen. Lässt sich nach dem Platzverweis noch tiefer fallen und stopft kleinere Lücken. ran-Note: 3

Michael Olise Der zuletzt so überragende Franzose beißt sich lange die Zähne an der gut stehenden Defensive der Belgier aus . Nach Wiederanpfiff dann wie verwandelt: Erst mit der punktgenauen Ecke auf Kane zum 1:0, dann mit herrlicher Vorarbeit auf den Stürmer, die zum Elfmeter führt. Hat allerdings wenig später großes Glück, dass er nach einem üblen Revanchefoul gegen Sykes nur Gelb sieht. Holt zudem den Strafstoß zum 3:0 heraus, nachdem Schiedsrichter Obrenovic van de Perres Handspiel nach VAR-Check nachträglich ahndet. Vergibt dann freistehend nach einem Konter das 3:0 (84.). ran-Note: 2

Lennart Karl Der 17-Jährige erhält im zentralen offensiven Mittelfeld erneut den Vorzug vor Gnabry. Erste Aktion mit einem 23-Meter-Schuss neben das Tor (13.). Ansonsten kaum nennenswerte Szenen und auch aufgrund der Unterzahl nach 68 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 4

Luis Diaz Der Kolumbianer ist wie üblich viel unterwegs, kann sich aber lange Zeit kaum einmal entscheidend in der Offensive durchsetzen. Unauffällige Partie bis auf seine Vorarbeit auf Olise kurz vor Schluss. ran-Note: 4

Harry Kane Der Torjäger hat schon nach zwei Minuten nach Diaz-Flanke die erste Topchance zur Führung, kommt aber haarscharf zu spät. Danach bis zur Pause in der Spitze weitgehend abgemeldet - was sich aber in der zweiten Hälfte schlagartig ändert. Köpft erst nach Olise-Ecke zur umjubelten Führung (52.) und ist zwei Minuten später von Torhüter Scherpen nur per Foul zu stoppen. Natürlich verwandelt er den Strafstoß eiskalt zum 2:0 (55.). Kann nach 80 Minuten vom Punkt seinen Hattrick perfekt machen, scheitert aber am Lattenkreuz. ran-Note: 2

Die Einwechselspieler des FC Bayern:

Hiroki Ito (ab 67. für Karl) Der Japaner ersetzt nach Kims Platzverweis Karl, rückt in die Innenverteidigung. Dort mit souveränem Auftritt. ran-Note: 3

Alphonso Davies (ab 67. für Guerreiro) Der lange verletzte Kanadier kommt für die Schlussphase und rückt auf die linke Abwehrseite. Hilft mit seiner Schnelligkeit und seiner Ballsicherheit, dass mit einem Mann weniger nichts mehr anbrennt. ran-Note: 3

Serge Gnabry (ab 90. für Olise) Der Nationalspieler muss 90 Minuten zuschauen und kommt erst in der Nachspielzeit. ran-Note: Ohne Bewertung