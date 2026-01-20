Kehrt Xabi Alonso in die Bundesliga zurück? Zukunftsplan nach Aus bei Real Madrid wohl enthüllt

- Anzeige -

Real Madrid blamiert sich ohne Xabi Alonso Auch ohne ihn und mit Nachfolger Alvaro Arbeloa blamierte sich das Starensemble gegen Albacete Balompie im spanischen Pokal. Gegen den abstiegsbedrohten Zweitligisten gab es die Niederlage und das Pokalaus. Alonso derweil verabschiedete sich höflich, ruhig und förmlich via Social Media. Völlig unaufgeregt, wie man ihn kennt. Seine weitere Zukunft wird debattiert. Ein Bericht aus England deutet an, wo es hingehen könnte.

Xabi Alonso: Absage an Eintracht Frankfurt? Dino Toppmöller musste jüngst bei Eintracht Frankfurt gehen. Viele SGE-Fans träumen vom Spanier als Nachfolger. Sportvorstand Markus Krösche soll sich bemühen, Alonso zu kontaktieren. Doch das scheint umsonst. Wie die englische "Times" berichtet, sieht die nahe Zukunft anders aus. Leverkusens Meistertrainer plane demnach eine Auszeit. Zumindest bis zum Sommer.

