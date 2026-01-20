Wohl Kandidat bei Eintracht Frankfurt
Kehrt Xabi Alonso in die Bundesliga zurück? Zukunftsplan nach Aus bei Real Madrid wohl enthüllt
- Aktualisiert: 22.01.2026
- 08:58 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Xabi Alonso ist auf dem Markt. Nicht nur aus der Bundesliga soll es Interesse geben. Sein Plan für die nahe Zukunft soll stehen.
Kaum jemand konnte die frühe Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid verstehen. Direkt nach der Niederlage (2:3) im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona war Schluss.
Der ehemalige Trainer von Bayer 04 Leverkusen soll aber nur wenig von seinem internationalen Ansehen verloren haben.
Real Madrid blamiert sich ohne Xabi Alonso
Auch ohne ihn und mit Nachfolger Alvaro Arbeloa blamierte sich das Starensemble gegen Albacete Balompie im spanischen Pokal. Gegen den abstiegsbedrohten Zweitligisten gab es die Niederlage und das Pokalaus.
Alonso derweil verabschiedete sich höflich, ruhig und förmlich via Social Media. Völlig unaufgeregt, wie man ihn kennt. Seine weitere Zukunft wird debattiert. Ein Bericht aus England deutet an, wo es hingehen könnte.
Xabi Alonso: Absage an Eintracht Frankfurt?
Dino Toppmöller musste jüngst bei Eintracht Frankfurt gehen. Viele SGE-Fans träumen vom Spanier als Nachfolger. Sportvorstand Markus Krösche soll sich bemühen, Alonso zu kontaktieren. Doch das scheint umsonst.
Wie die englische "Times" berichtet, sieht die nahe Zukunft anders aus. Leverkusens Meistertrainer plane demnach eine Auszeit. Zumindest bis zum Sommer.
Demnach wäre er erst ab der Saison 2026/2027 verfügbar. Ein Engagement mitten in der Spielzeit sei nichts für ihn, heißt es. Allerdings würde Alonso die Bundesliga nach der nationalen Meisterschaft nicht mehr reizen. Er favorisiert mutmaßlich England, die Premier League.
Arne Slot wird beim FC Liverpool nach den letzten Monaten immer wieder kritisiert. Die Vermutung liegt nahe, Alonso schiele auf dessen Job. Immerhin kennt er Liverpool aus seiner Zeit als Spieler bestens. Auch Manchester United könnte ein Thema werden. Dort hat Michael Carrick interimsweise bis Sommer übernommen.