- Anzeige -
- Anzeige -
Wohl Kandidat bei Eintracht Frankfurt

Kehrt Xabi Alonso in die Bundesliga zurück? Zukunftsplan nach Aus bei Real Madrid wohl enthüllt

  • Aktualisiert: 22.01.2026
  • 08:58 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Xabi Alonso ist auf dem Markt. Nicht nur aus der Bundesliga soll es Interesse geben. Sein Plan für die nahe Zukunft soll stehen.

von Mike Stiefelhagen

Kaum jemand konnte die frühe Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid verstehen. Direkt nach der Niederlage (2:3) im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona war Schluss.

Der ehemalige Trainer von Bayer 04 Leverkusen soll aber nur wenig von seinem internationalen Ansehen verloren haben.

- Anzeige -
- Anzeige -

Real Madrid blamiert sich ohne Xabi Alonso

Auch ohne ihn und mit Nachfolger Alvaro Arbeloa blamierte sich das Starensemble gegen Albacete Balompie im spanischen Pokal. Gegen den abstiegsbedrohten Zweitligisten gab es die Niederlage und das Pokalaus.

Alonso derweil verabschiedete sich höflich, ruhig und förmlich via Social Media. Völlig unaufgeregt, wie man ihn kennt. Seine weitere Zukunft wird debattiert. Ein Bericht aus England deutet an, wo es hingehen könnte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Xabi Alonso: Absage an Eintracht Frankfurt?

Dino Toppmöller musste jüngst bei Eintracht Frankfurt gehen. Viele SGE-Fans träumen vom Spanier als Nachfolger. Sportvorstand Markus Krösche soll sich bemühen, Alonso zu kontaktieren. Doch das scheint umsonst.

Wie die englische "Times" berichtet, sieht die nahe Zukunft anders aus. Leverkusens Meistertrainer plane demnach eine Auszeit. Zumindest bis zum Sommer.

Ronaldo-Statue angezündet: Täter postet Video

Demnach wäre er erst ab der Saison 2026/2027 verfügbar. Ein Engagement mitten in der Spielzeit sei nichts für ihn, heißt es. Allerdings würde Alonso die Bundesliga nach der nationalen Meisterschaft nicht mehr reizen. Er favorisiert mutmaßlich England, die Premier League.

Arne Slot wird beim FC Liverpool nach den letzten Monaten immer wieder kritisiert. Die Vermutung liegt nahe, Alonso schiele auf dessen Job. Immerhin kennt er Liverpool aus seiner Zeit als Spieler bestens. Auch Manchester United könnte ein Thema werden. Dort hat Michael Carrick interimsweise bis Sommer übernommen.

Mehr News und Videos
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 22.01.2026
  • 09:50 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 22.01.2026
  • 09:49 Uhr
DFB-Kapitän Joshua Kimmich
News

WM-Boykott? Kimmich verweist auf Politik

  • 22.01.2026
  • 09:49 Uhr
KimUpdate
News

Kim entschuldigt sich bei Bayern-Fans

  • 22.01.2026
  • 09:43 Uhr
Lucas Hernandez FC Bayern
News

Menschenhandel? Ermittlungen gegen Ex-Bayer

  • 22.01.2026
  • 09:09 Uhr
imago images 1071528552
News

Sperre der Südkurve – so reagierten die Ultras im Stadion

  • 22.01.2026
  • 08:57 Uhr
Kane bejubelt das 2:0
News

In Unterzahl: Kane schießt FCB ins Achtelfinale

  • 22.01.2026
  • 08:54 Uhr
MUNICH - Harry Kane of FC Bayern Munich, Minjae Kim of FC Bayern Munich, and Aleksandar Pavlovic of FC Bayern Munich celebrate 1-0 during the Champions League match between FC Bayern Munich and Roy...
News

Bayern-Noten: 5 für Abwehr-Star, Kane verpasst 1

  • 22.01.2026
  • 08:54 Uhr
imago images 1008063974
News

Kein einziger Fan: Hoffenheim stellt Negativ-Rekord auf

  • 22.01.2026
  • 08:39 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League heute live: TV-Übertragung, Spielplan, Livestream, Ligaphase, Vereine - wann spielen Stuttgart und Freiburg?

  • 22.01.2026
  • 08:37 Uhr