FC Bayern München: Harry Kane schießt FCB in Unterzahl ins Achtelfinale der Champions League

Es geht auch ohne vollbesetzte Südkurve - dank Harry Kane: Mit Hilfe seines Torgaranten und in Abwesenheit einiger seiner treuesten Anhänger hat der FC Bayern vorzeitig das Achtelfinal-Ticket in der Champions League gelöst.

Die Münchner um den englischen Doppelpacker feierten mit dem 2:0 (0:0) gegen den belgischen Meister Union Saint-Gilloise in Unterzahl ihren 250. Sieg im größten Europacup. Damit ersparen sie sich diesmal den kräftezehrenden Umweg über die Play-offs.

Das war vor allem Kane zu verdanken. Nach einer zähen ersten Halbzeit in ungewohnter Atmosphäre erzielte der Superstar seine Saisontreffer Nummer sechs und sieben in der Königsklasse (52., 55./Foulelfmeter). Nach der Gelb-Roten Karte gegen Min-Jae Kim (63.) schoss Kane (81.) aber auch noch einen Handelfmeter an die Latte. Im abschließenden Spiel der Ligaphase am kommenden Mittwoch bei der PSV Eindhoven können die Bayern Platz zwei und damit das Heimrecht bis in ein mögliches Halbfinale sichern.

Trotz der Sperrung des Unterrangs der Fankurve musste der deutsche Rekordmeister im Gefrierschrank Allianz Arena nicht komplett auf die Ultras verzichten: Der harte Kern hatte sich Plätze im Oberrang organisiert und feuerte seine Lieblinge von dort aus mit den gewohnten Gesängen an.