CHAMPIONS LEAGUE

FC Bayern München: Harry Kane schießt FCB in Unterzahl ins Achtelfinale der Champions League

  • Aktualisiert: 22.01.2026
  • 08:54 Uhr
  • SID

Es geht auch ohne vollbesetzte Südkurve - dank Harry Kane: Mit Hilfe seines Torgaranten und in Abwesenheit einiger seiner treuesten Anhänger hat der FC Bayern vorzeitig das Achtelfinal-Ticket in der Champions League gelöst.

Die Münchner um den englischen Doppelpacker feierten mit dem 2:0 (0:0) gegen den belgischen Meister Union Saint-Gilloise in Unterzahl ihren 250. Sieg im größten Europacup. Damit ersparen sie sich diesmal den kräftezehrenden Umweg über die Play-offs.

Das war vor allem Kane zu verdanken. Nach einer zähen ersten Halbzeit in ungewohnter Atmosphäre erzielte der Superstar seine Saisontreffer Nummer sechs und sieben in der Königsklasse (52., 55./Foulelfmeter). Nach der Gelb-Roten Karte gegen Min-Jae Kim (63.) schoss Kane (81.) aber auch noch einen Handelfmeter an die Latte. Im abschließenden Spiel der Ligaphase am kommenden Mittwoch bei der PSV Eindhoven können die Bayern Platz zwei und damit das Heimrecht bis in ein mögliches Halbfinale sichern.

Trotz der Sperrung des Unterrangs der Fankurve musste der deutsche Rekordmeister im Gefrierschrank Allianz Arena nicht komplett auf die Ultras verzichten: Der harte Kern hatte sich Plätze im Oberrang organisiert und feuerte seine Lieblinge von dort aus mit den gewohnten Gesängen an.

FC Bayern: Fans mit Protesten

Über Unter- und Mittelrang hingen zwei riesige weiße Banner aus Protest gegen die UEFA-Strafe nach dem Pyro-Spektakel gegen Sporting Lissabon im Dezember. "Wir sind immer hier - die Kurve, das sind wir! Gegen Kollektivstrafen - für eine lebendige Fankultur", stand darauf in roten Buchstaben.

FC Bayern - Joshua Kimmich völlig überrascht: "Wusste ich gar nicht"

66.000 statt der üblichen 75.000 Zuschauer sahen aufmüpfige Belgier und eine Bayern-Elf, die sich schwer tat. Zwar hatte Kane (2.) früh eine gute Chance, doch Union fand schnell Mittel gegen die Hausherren, bei denen Joshua Kimmich sein Startelf-Comeback nach einer Knöchelblessur gab.

Der DFB-Kapitän spielte im Mittelfeld, ließ sich aber immer wieder nach rechts hinten fallen, wo angesichts der Personalnot Raphael Guerreiro verteidigte - mehr schlecht als recht. Abwehrchef Dayot Upamecano fiel kurzfristig erkrankt aus, und so wirkte die Defensive anfällig.

Union-Stürmer Promise David (29.) hätte dies fast zum 0:1 genutzt, doch Manuel Neuer parierte dessen Kopfball stark. Auf der anderen Seite schnappte Guerreiro nach einer Ecke dem besser postierten Kane einen Kopfball weg und verfehlte das Tor (40.) - Kane reagierte mit Kopfschütteln.

Bayern-Ultras trotz Sperre im Stadion: Max Eberl reagiert ironisch

Genau dieselbe einstudierte Variante mit dem Eckball auf den kurzen Pfosten brachte dann die Führung: Diesmal konnte Kane unbedrängt einköpfen. Ein Foul von Torwart Kjell Scherpen am Topstürmer ermöglichte dem Engländer das 2:0. Nach Kane vom Punkt vergab anschließend auch Michael Olise (84.) nach einem Konter freistehend die Möglichkeit auf ein drittes Tor.

