- Anzeige -
- Anzeige -
Champions league

FC Bayern München: Sperre der Südkurve in der Champions League – Ultras reagieren mit Protest im Stadion

  • Aktualisiert: 22.01.2026
  • 08:57 Uhr
  • ran.de

Beim Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Royale Union Saint-Gilloise blieb der Unterrang der Südkurve gesperrt. Die Ultras wichen deshalb in andere Stadionbereiche aus - und protestierten.

Die Allianz Arena öffnete am Mittwochabend für das Champions-League-Spiel gegen Royale Union Saint-Gilloise – doch ein Teil der Bayern-Fans musste draußen bleiben.

Die UEFA hatte nach erneuten Pyrotechnik-Vorfällen eine Sperrung der Blöcke 111 bis 114 verhängt, die der Klub aus organisatorischen Gründen auf den gesamten Unterrang ausgeweitet hatte.

Insgesamt wurden 9.336 Tickets storniert und erstattet. Im Vorfeld stellte sich deshalb die Frage, ob und wie die aktiven Fans des FC Bayern dennoch in der Allianz Arena präsent sein würden.

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern: Ultras mit Protest-Banner

Die Sperre betraf ausschließlich den Unterrang der Südkurve. Andere Stadionbereiche waren davon nicht betroffen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Und die Ultras waren trotz der Sperre präsent, wichen zahlreich in den Oberrang aus, um den FC Bayern zu gegen die Belgier unterstützen. Und um ihre Meinung kundzutun, denn sie protestierten mit einem Banner gegen die verhängte Strafe der UEFA: "Gegen Kollektivstrafen - für eine lebendige Fankultur", war darauf zu lesen.

Mit einem weiteren Banner stellten sie klar: "Wir sind immer hier - die Kurve, das sind wir." Dazu waren sie auch gesanglich deutlich zu hören.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

FC Bayern: Möglichkeiten für Ultras in anderen Blöcken trotz Sperre

Wie es zur Präsenz der Ultras kam? Theoretisch bestand für Fans – auch für Mitglieder der Ultra-Gruppierungen – die Möglichkeit, Tickets in anderen Blöcken zu nutzen, sofern diese regulär erworben wurden.

Bayern-Ultras trotz Sperre im Stadion: Max Eberl reagiert ironisch

Ein geschlossenes oder koordiniertes Auftreten in einem anderen Block galt eigentlich als organisatorisch schwierig. Die Ticketvergabe erfolgt personalisiert, ein kurzfristiger Tausch oder Weiterverkauf ist nur eingeschränkt möglich.

- Anzeige -
- Anzeige -

Strenge Sicherheitsmaßnahmen wegen UEFA-Sanktionen und Pyro-Vorfällen

Klar ist: Gerade vor dem Hintergrund der bestehenden UEFA-Sanktionen steht der FC Bayern unter besonderer Beobachtung. Weitere Vorfälle könnten deutlich härtere Strafen nach sich ziehen. Entsprechend hoch waren die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Spiel. Bereits beim Heimspiel gegen Sporting Lissabon hatten Pyrotechnik-Aktionen sicherheitsrelevante Abläufe ausgelöst, unter anderem technische Schutzmechanismen im Stadion.

FC Bayern - Joshua Kimmich völlig überrascht: "Wusste ich gar nicht"

Mehr News und Videos
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 22.01.2026
  • 09:50 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 22.01.2026
  • 09:49 Uhr
Kane bejubelt das 2:0
News

In Unterzahl: Kane schießt FCB ins Achtelfinale

  • 22.01.2026
  • 08:54 Uhr
MUNICH - Harry Kane of FC Bayern Munich, Minjae Kim of FC Bayern Munich, and Aleksandar Pavlovic of FC Bayern Munich celebrate 1-0 during the Champions League match between FC Bayern Munich and Roy...
News

Bayern-Noten: 5 für Abwehr-Star, Kane verpasst 1

  • 22.01.2026
  • 08:54 Uhr
Jubel zum Tor zum 1:0 durch Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 09), GER, FC Bayern Muenchen vs. Royale Union Saint-Gilloise, Fussball, UEFA Champions League, Liga-Phase, 7. Spieltag, Saison 2025 2026,...
News

Kommentar: Bayern gehört wieder zu den Titelfavoriten

  • 22.01.2026
  • 08:25 Uhr
Da war noch alles in Ordnung: Pedri (l.) in Prag
News

Flick bangt um verletzten Europameister Pedri

  • 22.01.2026
  • 07:39 Uhr
Harry Kane im Spiel gegen Saint-Gilloise
News

Schnitzel-Fan Kane: "Es ist lecker"

  • 22.01.2026
  • 06:01 Uhr
Kane baut Kim nach dessen Platzverweis auf
News

Eberl: Upamecano-Einsatz gegen Augsburg "eher schwierig"

  • 22.01.2026
  • 06:00 Uhr
Hängende Köpfe bei Kristensen (m.) und Co.
News

Aus in der Königsklasse: Eintracht im "tiefen Tal"

  • 22.01.2026
  • 06:00 Uhr
Liverpool feiert einen wichtigen Sieg
News

Wirtz, Woltemade und Flick haben Achtelfinale im Blick

  • 22.01.2026
  • 00:21 Uhr