FC Brügge vs. Borussia Dortmund: Champions League heute live im TV, Livestream & Liveticker

Zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison trifft Borussia Dortmund auf den FC Brügge. Wer überträgt das Spiel heute live im TV und im Stream? Und wo gibt es einen Liveticker?

Im vergangenen Juni endete für Borussia Dortmund eine sensationelle Champions-League-Saison mit der Niederlage im Finale gegen Real Madrid. Nun startet der BVB gegen den FC Brügge in die neue Königsklasse.

Seit dem Endspiel in Wembley hat sich einiges verändert - sowohl beim BVB als auch in der Champions League: Mit Nuri Sahin auf der Bank werden die Borussen am Mittwoch in der neuen Ligaphase der Königsklasse debütieren.

Dank des neuen Formats qualifizierte sich der BVB in diesem Jahr überhaupt für die Champions League: Platz fünf in der Bundesliga reichte aus, weil die Liga den Extra-Startplatz über die UEFA-Jahreswertung erreichte.

Zum Auftakt der neuen CL-Saison muss Dortmund nun in Belgien gegen den FC Brügge ran.