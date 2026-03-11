Bayer Leverkusen: Kai Havertz verhindert Überraschung gegen den FC Arsenal

Bayer Leverkusen führt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League lange gegen den Favoriten FC Arsenal - dann trifft ausgerechnet Kai Havertz.

Kai Havertz wischte sich kurz den Mund ab und holte sich den Glückwunsch seines Teammanagers Mikel Arteta ab. Nach großem Jubel war dem "verlorenen Sohn" aber nicht, schließlich hatte der Nationalspieler seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen auf dem Weg in die ersehnte nächste Runde der Champions League eine bessere Ausgangsposition vermiest. Denn: Havertz traf für den FC Arsenal im ersten Achtelfinal-Duell durch einen umstrittenen Foulelfmeter ganz spät zum 1:1 (0:0) beim Wiedersehen mit Bayer.

"Das ist schon sehr, sehr wenig", sagte Leverkusens Robert Andrich bei DAZN, der Video-Assistent kassierte den Pfiff von Schiedsrichter Umut Meler aber nicht ein: "Das reicht doch nicht." Das Remis fühle sich "so ein bisschen enttäuschend an", sagte Andrich, der sein Team kurz nach der Pause in Führung gebracht hatte: "Aber nächste Woche haben wir noch eine Chance." Und Havertz meinte: "Ich bin froh, dass ich angetreten bin, froh, dass ich getroffen habe, aber es tut mir natürlich leid für die Leverkusener. Aber so ist Fußball."

Bayer bot dem scheinbar übermächtigen FC Arsenal eindrucksvoll Paroli und hat weiter gute Aussichten auf das erste Champions-League-Viertelfinale seit 24 Jahren, dabei gab der Bundesligist eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel erst spät aus der Hand.

Dennoch: Am kommenden Dienstag (21:00 Uhr im Liveticker) in London ist nach der couragierten Vorstellung des deutschen Vizemeisters alles offen. Die Führung durch Bayer-Kapitän Andrich (46.) glich Arsenals Havertz etwas glücklich aus (89.). Zuvor hatte Malik Tillman Noni Madueke gefoult, der Video-Assistent bestätigte den umstrittenen Strafstoß. Zuletzt hatte der Werksklub 2002 das Viertelfinale der Königsklasse erreicht - damals ging erst das Endspiel gegen Real Madrid verloren.