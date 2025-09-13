Borussia Dortmund startet gegen Juventus Turin in die neue Champions-League-Saison. Hier könnt ihr den deutschen Auftakt live verfolgen. +++ Update 22:55 Uhr: BVB vergibt Auftaktsieg in der Champions League +++ Borussia Dortmund hat einen Traumstart in die neue Saison der Champions League verpasst. Beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin musste sich der BVB trotz dreimaliger Führung mit einem 4:4 (0:0) zufrieden geben. In der Neuauflage des Endspiels von 1997 erzielten Karim Adeyemi (52.), Felix Nmecha (65.), Yan Couto (74.) und Ramy Bensebaini (86., Handelfmeter) die Treffer der Dortmunder. Kenan Yildiz (64.), Dusan Vlahovic (67./90.+4) und Lloyd Kelly (90.+6) trafen für die Gastgeber. Weiter geht es für die Dortmunder, die sieben Punkte aus den ersten vier Spielen in der Bundesliga holten, am 1. Oktober gegen Athletic Bilbao.

+++ Update 21:55 Uhr: Keine Tore in Halbzeit eins +++ Zwischen Juventus Turin und Borussia Dortmund fallen im ersten Durchgang keine Treffer! Der BVB dominierte insbesondere die ersten 20 Minuten der Partie, doch die Borussia schafft es bisher nicht gefährlich ins letzte Drittel einzuziehen und sich Torchancen herauszuspielen. Die Italiener hingegen konnten mehrmals durch Umschaltmomente für Gefahr im Dortmunder Sechzehner sorgen und kamen nach rund einer halben Stunde immer besser ins Spiel. Die beste Chance der Gastgeber vereitelte Kobel früh, indem er Thurams abgefälschten Schuss aus dem Winkel fischte (4.).

+++ Update 20:00 Uhr: Die Aufstellungen +++ Aufstellung Juventus: Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly - McKennie, Koopmeiners, K. Thuram, Cambiaso - Openda, Yildiz - David Aufstellung BVB: Kobel - Ryerson, Anton, Bensebaini - Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson - Adeyemi, Beier - Guirassy

Juventus Turin vs. Borussia Dortmund heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker Die Champions League startet in die zweite Saison des neuen Liga-Systems, und auch die deutschen Teams sind wieder mit von der Partie. Der BVB trifft dabei auf den italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Zuletzt standen sich die beiden Mannschaften im Achtelfinale 2015 gegenüber – damals setzten sich die Turiner durch und schafften den Sprung bis ins Finale. Juventus Turin vs. Borussia Dortmund: Champions League am 1. Spieltag im Liveticker Für die Dortmunder bleibt zudem der historische Erfolg von 1997 in Erinnerung: Im Finale der Champions League in München feierte der BVB gegen die "alte Dame" seinen bisher einzigen Titel in diesem Wettbewerb. Felix Nmecha: Borussia Dortmund sucht nach Post zu Charlie Kirk Gespräch mit Nationalspieler Im August trafen sich beide Teams erneut im Signal Iduna Park zum Abschiedsspiel von Mats Hummels, das Juventus mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Diesmal findet das Spiel in Turin statt.

Seitdem hat sich einiges verändert. Niko Kovac und sein Team müssen am Wochenende noch gegen den FC Heidenheim ran, bevor es in Italien zum Duell mit dem kroatischen Trainerkollegen kommt. Juventus-Trainer Igor Tudor ist seit März im Amt und in den ersten beiden Spielen der Serie A ungeschlagen geblieben – ohne Gegentor.

Juventus Turin vs. Borussia Dortmund im TV, Stream und Ticker heute live: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt? Spiel: Juventus Turin vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Champions League, 1. Spieltag

Datum: 16. September 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Allianz Stadium (Turin)

Champions-League-Topspiel heute live: Läuft Juventus Turin vs. Borussia Dortmund im Free-TV? Nein. Die Partie zwischen Juventus Turin und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.

Juventus Turin vs. Borussia Dortmund heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV? Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Juve - BVB live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Champions-League im Livestream: Wer zeigt Juventus Turin vs. Borussia Dortmund heute live? Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon Prime Video-Kunden ist das Champions League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

Borussia Dortmund zu Gast bei Juventus Turin heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Topspiel? Einen Ticker zu Juventus Turin - Borussia Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

