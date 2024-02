Anzeige

Der FC Bayern München muss im Hinspiel des Achtelfinals der Champions League bei Lazio Rom ran. Wo läuft das Match des FCB heute im TV und Livestream? Wo gibt's einen Liveticker?

Für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München geht es mit Beginn der K.o.-Phase der Champions League ums Eingemachte.

Im Achtelfinale wartet Lazio Rom als Gegner der Münchner, am Mittwochabend gibt es das Hinspiel in der italienischen Hauptstadt.

Unmittelbar vor dem wichtigen Duell in Rom mussten die Bayern zuletzt in der Bundesliga einen argen Dämpfer hinnehmen. Im Topspiel bei Tabellenführer Bayer Leverkusen setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage für die Elf von Coach Thomas Tuchel, der nicht zuletzt deshalb immer stärker in die Kritik gerät.

Bayern-Gegner Lazio Rom spielt hingegen eine eher schwache Saison in der Serie A. Nach 23 Spielen liegen die Römer lediglich auf Platz 8. Dennoch zeigte der Trend bei der Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri zuletzt doch wieder etwas nach oben.