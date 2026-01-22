Manchester City hat sich in der Champions League bei FK Bodo/Glimt ordentlich blamiert. Die Pleite könnte laut einem TV-Experten weitreichende Folgen für Trainer Pep Guardiola haben. Am 7. Spieltag der Champions League hat Manchester City mit 1:3 beim norwegischen Vertreter FK Bodö/Glimt verloren. Die Niederlage hätte dabei noch höher ausfallen können. Trainer Pep Guardiola hatte man während des Spiels bereits angesehen, dass ihm die Blamage in Norwegen hart trifft. Nach dem Spiel sagte er: "Wir hatten das Gefühl, dass alles falsch läuft."

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Das Auftreten der "Citizens" könnte richtungsweisend für die Zukunft des Spaniers sein. "Ich denke, es steht fest, dass er am Ende der Saison weg sein wird", erklärte TV-Experte Richard Keys bei "Bein Sports". Es könnte aber auch ganz schnell gehen: "Aber schließt nicht aus, dass er diese Woche geht. Wenn er diese Woche geht, wird Enzo Maresca für das Spiel gegen die Wolves verantwortlich sein. City wird außer sich sein und es natürlich leugnen, aber ich sage Ihnen, er hat vor, diese Woche zu gehen", führte Keys weiter aus.

- Anzeige -