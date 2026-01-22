Nach Pleite in der "Königsklasse"
Manchester City: Trainer Pep Guardiola noch diese Woche weg? TV-Experte ist sich sicher
- Aktualisiert: 22.01.2026
- 14:32 Uhr
- Malte Ahrens
Manchester City hat sich in der Champions League bei FK Bodo/Glimt ordentlich blamiert. Die Pleite könnte laut einem TV-Experten weitreichende Folgen für Trainer Pep Guardiola haben.
Am 7. Spieltag der Champions League hat Manchester City mit 1:3 beim norwegischen Vertreter FK Bodö/Glimt verloren. Die Niederlage hätte dabei noch höher ausfallen können.
Trainer Pep Guardiola hatte man während des Spiels bereits angesehen, dass ihm die Blamage in Norwegen hart trifft. Nach dem Spiel sagte er: "Wir hatten das Gefühl, dass alles falsch läuft."
Das Auftreten der "Citizens" könnte richtungsweisend für die Zukunft des Spaniers sein. "Ich denke, es steht fest, dass er am Ende der Saison weg sein wird", erklärte TV-Experte Richard Keys bei "Bein Sports".
Es könnte aber auch ganz schnell gehen: "Aber schließt nicht aus, dass er diese Woche geht. Wenn er diese Woche geht, wird Enzo Maresca für das Spiel gegen die Wolves verantwortlich sein. City wird außer sich sein und es natürlich leugnen, aber ich sage Ihnen, er hat vor, diese Woche zu gehen", führte Keys weiter aus.
Manchester City: Letzte Saison von Pep Guardiola?
Guardiolas Vertrag in Manchester läuft noch bis 2027. In der Premier League gab es zuletzt eine bittere Derby-Niederlage gegen die "Red Devils", womit das Team nun sieben Punkte hinter Spitzenreiter FC Arsenal liegt.
Laut einem Bericht von "The Athletic" aus dem Dezember gehen die Verantwortlichen der "Skyblues" bereits davon aus, dass am Ende der laufenden Saison Schluss ist. Laut Keys könnte die Neuausrichtung nun verfrüht erfolgen.
Als Favorit auf die Nachfolge gilt der im Januar beim FC Chelsea freigestellte Enzo Maresca, den Keys bereits erwähnt. Der 45-Jährige hatte unter Guardiola bereits als Co-Trainer in Manchester gearbeitet.
Mit Chelsea gewann Maresca zuvor die Conference League und im vergangenen Sommer die Klub-WM.