Borussia Dortmund trifft am 3. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League auf Newcastle United. Wer überträgt das Spiel heute live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Champions League? ran liefert Antworten.

Der BVB ist in dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen. Am vergangenen Freitag gelang dem BVB ein 1:0-Heimsieg gegen Werder Bremen. Weniger rosig sieht es allerdings in der Champions League aus.

Denn Dortmund hat aus den ersten zwei Spielen nur einen Punkt geholt und ist damit Tabellenletzter. Jetzt geht es ausgerechnet gegen den Tabellenführer.

Newcastle kommt gerade von einem lockeren 4:0-Sieg gegen Crystal Palace. In der Premier League ist man zurzeit auf Platz sechs. Im vergangenen CL-Spiel gab es ein Feuerwerk mit einem 4:1 gegen Paris Saint Germain.