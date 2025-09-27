Paphos FC vs. FC Bayern München: Champions League im TV, Livestream und im Ticker - Ergebnis 1:5

Der FC Bayern München muss zu seinem ersten Auswärtsspiel in der Champions League gegen den klaren Underdog Paphos FC in Zypern ran. Update, 30.09., 23:05 Uhr: Bayern feiert deutlichen Sieg vs. Paphos Der FC Bayern München gewinnt auch sein achtes Pflichtspiel in Folge und schlägt beim zweiten Champions-League-Auftritt den zyprischen Königsklassen-Neuling Pafos FC souverän mit 5:1! Den Grundstein legten die Bayern in der ersten Hälfte, als sie den Gastgebern überhaupt keine Chance ließen und mit einer sehr konzentrierten Leistung auf 4:1 davonzogen. Nach dem Wechsel wurde dann viel gewechselt und bei deutlich gedrosseltem Tempo konnte nur der überragende Olise nach zwei Assists noch einen Treffer nachlegen. Der zyprische Meister hat sich beim ersten Heimspiel auf der größten Bühne phasenweise gut verkauft, war aber insgesamt hoffnungslos unterlegen. Hätte der FCB nicht dreimal Alu getroffen und viele weitere Großchancen ausgelassen, hätte das hier auch übler ausgehen können für die Hausherren. Am Wochenende geht es für beide Teams mit Auswärtsaufgaben in der heimischen Liga weiter. Die Bayern gastieren bei Eintracht Frankfurt, Pafos muss zu AEK Larnaka.

Update, 30.09., 22:25 Uhr: FCB führt zur Halbzeit klar Der FC Bayern wird seiner Favoritenrolle beim Champions-League-Debütanten Pafos FC bisher gerecht und führt zur Pause deutlich mit 4:1! Die Gastgeber standen gegen sehr fokussierte und spielfreudige Münchner von Anfang an auf verlorenem Posten, kamen kaum in die Zweikämpfe und liefen dem Ball nur hinterher. Vor allem der flinke und wendige Olise ist von der Pafos-Abwehr nicht zu halten und konnte schon zwei Treffer vorbereiten. Harry Kane zeigte sich mit seinem nächsten Doppelpack auch als hängende Spitze treffsicher, Jackson traf erstmals im FCB-Dress. Die Gäste hätten sogar schon höher führen können, doch Kane traf akrobatisch nur den Pfosten und Díaz vergab in bester Position leichtfertig. Sekunden vor der Pause kamen die Hausherren dann durch einen fulminanten Fernschuss von Oršić noch zum 1:4. Gleich geht's weiter mit Hälfte zwei!

Update, 30.09., 19:55 Uhr: Bayern-Aufstellung auf Zypern München: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro - Kimmich, Pavlovic, Olise, Luis Diaz - Jackson, Kane

Paphos: Michael - Luckassen, David Luiz, Goldar - Jaja, Pileas, Sunjic, Pepe, Dragomir - Anderson Oliveira, Orsic

So seht ihr den FC Bayern vs. Paphos live im TV und Stream Mit einem Kaderwert von nur 25 Millionen Euro ist Paphos FC nicht nur die kleinste Mannschaft in der Gruppe, sondern auch der klare Underdog in jedem Spiel der Champions League und auch so gegen den FC Bayern. Für den Verein ist es das zweite Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte. Im Auftaktspiel gegen Olympiacos Piräus konnte Paphos direkt einen Punkt holen. Paphos FC vs. FC Bayern München: Champions League 2. Spieltag im Liveticker Einen großen Namen haben sie dennoch in ihren Reihen: den 38-jährigen David Luiz. Der erfahrene brasilianische Innenverteidiger hielt die Abwehr im ersten Champions-League-Spiel zusammen und sorgte dafür, dass die Mannschaft zu null spielte. Die Bayern befinden sich aktuell in absoluter Topform. Das Team von Trainer Kompany legte einen Traumstart hin – den besten in der Vereinsgeschichte. Trotz anfänglicher Bedenken läuft bisher alles nach Plan. Nun müssen die Bayern nach Zypern reisen, um das Spiel gegen Paphos zu gewinnen.

Paphos FC vs. FC Bayern München im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel heute statt? Spiel: Paphos FC vs. FC Bayern München

Wettbewerb: Champions League, 2. Spieltag

Datum: 30. September 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Alphamega Stadium (Kolossi)

Champions-League-Topspiel heute live: Läuft Paphos FC vs. FC Bayern München im Free-TV? Nein. Die Partie zwischen Paphos FC und FC Bayern München wird nicht im Free-TV übertragen.

Paphos FC vs. FC Bayern München heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV? Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Paphos - FC Bayern live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Champions-League im Livestream: Wer zeigt Paphos FC vs. FC Bayern München heute live? Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon Prime Video-Kunden ist das Champions League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

Paphos FC vs. FC Bayern München heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Topspiel? Einen Ticker zu Paphos FC vs. FC Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Paphos FC vs. FC Bayern München heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions League-Topspiels Begegnung: Paphos FC vs. FC Bayern München

Datum und Uhrzeit: 30. September; 21:00 Uhr

Trainer: Juan Carlos Carcedo (Paphos FC), Vincent Kompany (FC Bayern München)

Free-TV: -

Pay-TV: Amazon Prime

Livestream: Amazon Prime

Liveticker: ran.de , ran-App