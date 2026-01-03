Der Tom-Brady-Klub Birmingham City verpflichtet einen deutschen MLS-Durchstarter Kai Wagner. In der Championship spielt er nun an der Seite von Ex-Bremer Marvin Ducksch.

Kai Wagner wechselt von Philadelphia Union in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS zum englischen Zweitligisten Birmingham City.

Sein neuer Klub, zu dessen Besitzern unter anderem Football-Ikone Tom Brady gehört, zahlt eine Ablösesumme von angeblich rund 2,5 Millionen für den gebürtigen Schwaben, dessen Vertrag in Philadelphia noch bis 2027 Gültigkeit besaß.

Wagner (28) war 2019 von den Würzburger Kickers in die USA gewechselt und gehörte dort seitdem zu einem der besten Linksverteidiger der Liga.

Dreimal wurde er ins All-Star-Team gewählt, zweimal in die Mannschaft des Jahres. Philadelphias Coach Bradley Carnell, zwölf Jahre lang Profi in Deutschland, lobte Wagner zum Abschied unter anderem für seine "ausgeprägten Führungsqualitäten, sowohl auf als auch abseits des Spielfelds".