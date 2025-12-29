- Anzeige -
Fußball

FC Bayern München: Star wechselt zu Manchester United - Transfer aus dem Nichts

  • Aktualisiert: 02.01.2026
  • 17:42 Uhr
  • SID
Die Frauenmannschaft des FC Bayern verliert ein prominentes Gesicht. Der Wechsel von Stürmerin Lea Schüller zu Manchester United ist offiziell.

Fußball-Nationalspielerin Lea Schüller wechselt vom Double-Gewinner FC Bayern zu Manchester United. Die Angreiferin erhält einen Vertrag ab Januar bis 2029, wie der englische Erstligist am Montag mitteilte.

"Ich habe noch so viel, was ich in meiner Karriere erreichen möchte, und ich weiß, dass Manchester United der perfekte Verein für mich ist. Ich glaube, dass der Spielstil des Teams sehr gut zu mir passt", sagte die 28-Jährige, deren Vertrag bei den Bayern noch bis zum Sommer lief. Eine niedrige sechsstellige Ablösesumme soll München laut Medienberichten kassieren.

Seit ihrem Wechsel 2020 von der SGS Essen erzielte Schüller für die Bayern in 104 Spielen 181 Tore. "Lea hat die bislang erfolgreichsten Jahre unserer Mannschaft mitgestaltet und geprägt. Mit ihrer beeindruckenden Torquote und ihrem Einsatz hat sie in fünfeinhalb Jahren maßgeblich zu unseren Erfolgen beigetragen", sagte Bayern-Direktorin Bianca Rech.

Lea Schüller: Stammplatz beim FC Bayern verloren

Ihren Stammplatz hatte sie jedoch zuletzt im Verein wie im Nationalteam (54 Tore in 82 Länderspielen) verloren. Mit dem FC Bayern gewann sie vier Meisterschaften sowie in diesem Jahr den DFB-Pokal, 2022 wurde sie Torschützenkönigin der Bundesliga sowie Deutschlands Fußballerin des Jahres.

Ihr Abschied hatte sich beim Münchner Jahresabschluss bei Bayer Leverkusen (3:0) angedeutet, als Schüller nach Abpfiff unter Tränen ihre Mitspielerinnen umarmte und sich von den Fans verabschiedete. "München ist für mich wirklich zu meiner Heimat geworden. Die Mannschaft und der Verein waren immer wie eine zweite Familie für mich", sagte Schüller zu ihrer "wundervollen Zeit" in München, daher falle ihr der Schritt ins Ausland "besonders schwer".

ManUnited, derzeit Vierter der englischen Women's Super League, ist noch in der Champions League vertreten. Dort könnte es für Schüller im Viertelfinale Ende März zum schnellen Wiedersehen mit den Bayern kommen, falls Manchester sich im Februar in den Play-offs gegen Atletico Madrid durchsetzt.

