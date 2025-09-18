Beim Champions-League-Auftakt von Paris St. Germain gegen Atalanta Bergamo vermisste man Heimtrainer Luis Enrique in der ersten Halbzeit gänzlich an der Seitenlinie. Dahinter steckt ein klarer Plan. Von Daniel Kugler Kuriose Szenen beim Heimauftakt von Paris St. Germain in der Champions League gegen Atalanta Bergamo. PSG-Trainer Luis Enrique vermisste man in der ersten Halbzeit gänzlich an der Seitenlinie - eine Innenraumsperre oder Ähnliches lag aber nicht vor. Der Coach fehlte vielmehr freiwillig am Spielfeldrand. Die Highlights der Champions League mit u.a. Frankfurt vs. Galatasaray heute ab 23:15 Uhr live auf Joyn!

Kommentar: FC Bayern setzt Ausrufezeichen auf großer Bühne Zum zweiten Mal in Folge verfolgte der 55-Jährige Halbzeit eins von der Tribüne aus und nicht vor der Bank, wie bereits am Sonntag beim Ligue-1-Spiel gegen den RC Lens. "Ich mache dasselbe wie beim letzten Spiel, weil ich von oben viele Informationen bekomme, die ich in der Halbzeitpause nutzen kann", erklärte Enrique vor dem Anpfiff gegen Atalanta beim Fernsehsender "Canal Plus": "Mehr Informationen zu haben, ist wichtig für mich."

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Paris St. Germain: Luis Enrique übernimmt Trainer-Methoden vom Rugby Der ehemalige spanische Nationaltrainer kehrte in der zweiten Halbzeit an die Seitenlinie zurück, seinen linken Arm in einer Schlinge, nachdem er sich kürzlich bei einem Fahrradunfall das Schlüsselbein gebrochen hatte. In seiner Pressekonferenz vor dem Spiel hatte Enrique bereits den Grund für seine neue Herangehensweise genannt: Das ungewohnte Vorgehen hilft ihm dabei, einen Schritt zurückzutreten und die Dinge etwas distanzierter und objektiver betrachten zu können. Diese Methode wird vor allem beim Rugby angewendet: "Seit einiger Zeit beobachte ich Rugby-Trainer, die Spiele aus einer ganz anderen Perspektive analysieren. Das ist eine interessante Option, die ich in Zukunft nutzen werde. Danach kann man das Halbzeitgespräch perfekt führen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

VIDEO: FC Bayern wie Hoffenheim? Jonathan Tah "widerspricht" Hoeneß