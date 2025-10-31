Anzeige
4. Spieltag in der Königsklasse

SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt: Champions League im Ticker, im TV und Livestream

  • Veröffentlicht: 31.10.2025
  • 14:43 Uhr
  • ran.de

Am 4. Spieltag der Champions League kommt es zur Begegnung zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Für Eintracht Frankfurt steht in der Ligaphase der Champions League am vierten Spieltag bei der SSC Neapel eine Schlüssel-Begegnung an.

Mit drei Punkten nach drei Partien und zuletzt zwei Pleiten in Folge braucht Frankfurt nun dringend Punkte, um weiterhin unter den ersten 24 Teams in der Tabelle zu bleiben, die letztlich die K.o.-Phase des Wettbewerbs erreichen.

Zuletzt gab es in der Königsklasse für die Hessen zwei heftige Klatschen, jeweils 1:5 bei Atletico Madrid und zuhause gegen Liverpool. Durch die drei Punkte zum Auftakt gegen Galatasaray Istanbul, die man mit 5:1 aus dem Stadion schoss, liegt die Eintracht aber nach wie vor auf Rang 23 und damit auf Kurs in Richtung K.o.-Phase.

Neapel hat bislang ebenfalls nur drei Punkte holen können in der Champions League, zuletzt gab es auswärts bei der PSV-Eindhoven ein 2:6-Debakel. Den bislang einzigen Sieg feierten die Italiener am zweiten Spieltag durch einen 2:1-Heimerfolg gegen Sporting Lissabon.

ran liefert alle Informationen zum CL-Spiel der Eintracht.

Eintracht Frankfurt bei der SSC Neapel live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

  • Spiel: SSC Neapel - Eintracht Frankfurt
  • Wettbewerb: Champions League; 3. Spieltag
  • Datum: 4. November 2025
  • Uhrzeit: 18:45 Uhr
  • Austragungsort: Stadio Diego Armando Maradona (Neapel)

Neapel vs. Frankfurt live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen.

Eintracht Frankfurt gastiert in Neapel: Wer zeigt das Champions-League-Spiel live im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN auf dem linearen Kanal DAZN1 im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.

Champions League live: Wo kann ich Neapel gegen Frankfurt im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Frankfurt gastiert bei der SSC Neapel: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Champions League im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung Neapel vs. Frankfurt

  • Begegnung: SSC Neapel - Eintracht Frankfurt
  • Datum und Uhrzeit: 4. November 2025; 18:45 Uhr
  • Trainer: Antonio Conte (SSC Neapel), Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
