Fußball
Champions League: Sieg vom FC Liverpool gegen Real Madrid - Florian Wirtz gewinnt Wiedersehen mit Xabi Alonso
Der FC Liverpool gewinnt das Wiedersehen von Florian Wirtz mit Ex-Coach Xabi Alonso gegen Real Madrid. Die "Reds" finden wieder in die Spur.
Mit Florian Wirtz in der Startelf hat der englische Meister FC Liverpool ein dringend benötigtes Statement gesetzt. Die kriselnden Reds besiegten im Topspiel der Champions League Rekordgewinner Real Madrid verdient mit 1:0 (0:0) und fuhren ihren dritten Erfolg im vierten Spiel ein.
Der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister (61.) brachte sein Team in Führung. Wirtz, für den es zum Wiedersehen mit seinem ehemaligen Leverkusener Trainer Xabi Alonso kam, legte die Großchance vor der Pause auf: Seine Hereingabe landete beim völlig freistehenden Dominik Szoboszlai, dessen Schuss hielt Thibaut Courtois jedoch weltklasse mit dem Fuß (27.).
Auch den gefährlichen Fernschuss des Ex-Leipzigers Szoboszlai (43.) entschärfte Courtois.
Im zweiten Durchgang stand der Belgier mit starken Paraden gegen die Kopfbälle von Virgil van Dijk (47.) und Hugo Ekitike (48.) im Blickpunkt. Beide Chancen ergaben sich nach Ecken von Wirtz. Beim Kopfballtor von Mac Allister bekam Courtois die Hände dann nicht rechtzeitig hoch.
Champions League: Tottenham bleibt ungeschlagen
Die harmlosen Königlichen kassierten ihre erste Niederlage in der Königsklasse, haben aber die direkte Qualifikation für das Achtelfinale weiter im Blick. Liverpool schloss zu Real auf, beide Teams stehen bei neun Punkten.
Ungeschlagen blieb auch Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur. Dank einiger ehemaliger Bundesligaspieler gewannen die Spurs 4:0 (1:0) gegen den FC Kopenhagen mit dem Deutschen Youssoufa Moukoko. Der ehemalige Leipziger Xavi Simons bereitete die Führung durch Brennan Johnson per Traumpass vor (19.).
Zudem trafen Wilson Odobert (51.) nach Assist von Randal Kolo Muani (früher Eintracht Frankfurt), der Ex-Wolfsburger Micky van de Ven (64.) und die Bayern-Leihgabe João Palhinha (67.). Torschütze Johnson flog wegen groben Foulspiels vom Platz (57., nach Videobeweis).
Der italienische Rekordmeister Juventus Turin kommt dagegen nach wie vor nicht in Schwung. Die Turiner warten nach einem 1:1 (1:1) gegen Sporting Lissabon weiter auf den ersten Erfolg in der Ligaphase. Wegen bereits drei Remis und einer Niederlage ist das Weiterkommen frühzeitig in Gefahr. Immerhin den Rückstand durch Maximiliano Araujo (12.) glich Dusan Vlahovic (34.) aus.
