Der FC Liverpool gewinnt das Wiedersehen von Florian Wirtz mit Ex-Coach Xabi Alonso gegen Real Madrid. Die "Reds" finden wieder in die Spur.

Mit Florian Wirtz in der Startelf hat der englische Meister FC Liverpool ein dringend benötigtes Statement gesetzt. Die kriselnden Reds besiegten im Topspiel der Champions League Rekordgewinner Real Madrid verdient mit 1:0 (0:0) und fuhren ihren dritten Erfolg im vierten Spiel ein.

Der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister (61.) brachte sein Team in Führung. Wirtz, für den es zum Wiedersehen mit seinem ehemaligen Leverkusener Trainer Xabi Alonso kam, legte die Großchance vor der Pause auf: Seine Hereingabe landete beim völlig freistehenden Dominik Szoboszlai, dessen Schuss hielt Thibaut Courtois jedoch weltklasse mit dem Fuß (27.).

Auch den gefährlichen Fernschuss des Ex-Leipzigers Szoboszlai (43.) entschärfte Courtois.

Im zweiten Durchgang stand der Belgier mit starken Paraden gegen die Kopfbälle von Virgil van Dijk (47.) und Hugo Ekitike (48.) im Blickpunkt. Beide Chancen ergaben sich nach Ecken von Wirtz. Beim Kopfballtor von Mac Allister bekam Courtois die Hände dann nicht rechtzeitig hoch.