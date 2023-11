Anzeige

RB Leipzig schlägt sich bei Titelverteidiger Manchester City wacker, muss sich am Ende aber geschlagen geben. Unterdessen lösten weitere Teams ihr Ticket für das Achtelfinale.

Nächste Niederlage, aber eine erneute Blamage verhindert: RB Leipzig hat bei der Rückkehr ins Etihad Stadium die Revanche für das 0:7-Debakel in der Champions League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose unterlag trotz 2:0-Führung mit 2:3 (2:0) beim Titelverteidiger Manchester City, der die Sachsen acht Monate zuvor an gleicher Stelle überrollt hatte.

City-Torjäger Erling Haaland (54.), Phil Foden (70.) und Julian Alvarez (87.) drehten die Partie für das Team von Pep Guardiola, das sich mit dem Erfolg vorzeitig den Gruppensieg sicherte. Anders als bei der Demütigung im Achtelfinal-Rückspiel der vergangenen Saison hielten die Leipziger in Manchester dieses Mal lange eindrucksvoll dagegen, Doppelpacker Lois Openda (13./33.) hatte RB zunächst in Führung gebracht.

Allerdings gab es Sorgen um Youngster Xavi Simons, der sich bei einem Zweikampf womöglich schwerer an der Schulter verletzt hat und nach 73 Minuten ausgewechselt werden musste. Das Ticket für die K.o.-Runde hatten sich die beiden Teams bereits vor dem Duell gesichert.

Der FC Barcelona, Lazio Rom und Atletico Madrid haben derweil wie Borussia Dortmund den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht. In der BVB-Gruppe F bewahrte Superstar Kylian Mbappe Paris St. Germain vor einer Niederlage - er verwandelte in der achten Minute der Nachspielzeit einen strittigen Handelfmeter zum 1:1 (0:1) gegen Newcastle United.

Barcelona bezwang den FC Porto 2:1 (1:1) und ist einen Spieltag vor Schluss weder von den Portugiesen noch von Schachtar Donezk abzufangen. Zwischen diesen beiden steigt am 13. Dezember in Porto das Endspiel um das zweite Ticket für die K.o.-Phase. Zuvor hatte sich Schachtar dank eines 1:0 (1:0) gegen Royal Antwerpen beim "Heimspiel" in Hamburg in Stellung gebracht.