internationaler fussball

Real Madrid - Internationale Pressestimmen zum Pokal-Aus gegen Albacete: "Monumentale Blamage beim Debüt von Arbeloa"

  • Veröffentlicht: 15.01.2026
  • 08:41 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Das Medienecho auf das Pokal-Aus von Real Madrid unter dem neuen Trainer Alvaro Arbeloa bei einem Zweitligisten fällt heftig aus. ran hat internationale Pressestimmen gesammelt.

Real Madrid scheidet nach einer blamablen Vorstellung unter dem neuen Trainer Alvaro Arbeloa schon im Achtelfinale der Copa del Rey beim abstiegsgefährdeten Zweitligisten Albacete Balompie aus.

Die heftigen Reaktionen aus der  Medienlandschaft ließen nicht lange auf sich warten. ran stellt die internationalen Pressestimmen zusammen.

Spanien

Marca: "Ein Madrid, das wahrlich beschämend ist. Ein Madrid im freien Fall. Ein enttäuschender Einstand für Arbeloa als Trainer einer schwächelnden Mannschaft. Und zu glauben, dass diese Mannschaft LaLiga oder die Champions League gewinnen kann, ist reine Illusion."

As: "Katastrophe zum Auftakt. Ein mit Ersatzspielern und Nachwuchsspielern gespicktes Madrid scheitert gegen Albacete B und verliert innerhalb einer Woche seine zweite Titelchance."

Sport: "Monumentale Blamage beim Debüt von Arbeloa: Ausgeschieden gegen Albacete aus der Segunda División im Pokal. Madrid erleidet eine vernichtende Niederlage, nachdem es in jeder Hinsicht einem Gegner unterlegen war, der es mit drei Toren, zwei davon von Jefté, dem Helden eines weiteren Abends in der dunklen Geschichte des weißen Clubs, vom Platz gefegt hat."

Mundo Deportivo: "Niemand am Steuer bei Real Madrid. Historischer Abend für Albacete, das den weißen Giganten in der 94. Minute mit einem Traumtor von Jefte aus dem Wettbewerb wirft. Trauriges Debüt von Arbeloa an der Spitze einer verlorenen Mannschaft. Das Problem ist nicht der Trainer."

England

Daily Mail: "Demütigung für Real Madrid in der Copa del Rey: Alvaro Arbeloa erlebt beim Aus von Los Blancos gegen einen Zweitligisten nach der Entlassung von Xabi Alonso einen Albtraumstart."

The Sun: "Verrückte Welt. Real Madrid scheidet zwei Tage nach der Trennung von Xabi Alonso aus dem spanischen Pokal gegen einen Zweitligisten aus. Der neue Trainer äußerte sich düster über das Ergebnis."

The Guardian: "Arbeloa beginnt seine Amtszeit bei Real Madrid mit einer katastrophalen Niederlage in der Copa del Rey in Albacete."

Frankreich

L’Equipe: "Ein Albtraumabend für Arbeloa: Real Madrid scheidet in letzter Minute aus dem Königspokal gegen Albacete, einen Zweitligisten, aus."

RMC Sport: "Fehlstart für Alvaro Arbeloa: Real Madrid scheidet aus dem Königspokal gegen einen spanischen Zweitligisten aus."

Italien

Corriere dello Sport: "Sensationeller Flop von Arbeloa: im Achtelfinale des Königspokals gegen eine Mannschaft aus der zweiten Liga ausgeschieden."

Gazzetta dello Sport: "Arbeloa, bitteres Debüt: Real im Pokal gegen Albacete ausgeschieden!"

Österreich

Kurier: "Das Trainerdebüt von Alvaro Arbeloa bei Real Madrid ist mächtig in die Hose gegangen. Die "Königlichen" blamierten sich am Mittwoch mit einer 2:3-Niederlage bei Zweitligist Albacete im spanischen Cup-Achtelfinale."

Kronenzeitung: "Fassungslosigkeit bei Real nach Riesenblamage. Bei Real Madrid herrscht pure Fassungslosigkeit! Zwei Tage nach dem Rauswurf von Trainer Xabi Alonso blamierten sich die 'Königlichen' am Mittwoch mit einer 2:3-Niederlage bei Zweitligist Albacete im spanischen Cup-Achtelfinale.“

Schweiz

Blick: "Albtraum-Debüt für neuen Coach. Real fliegt gegen Underdog aus dem Cup."

