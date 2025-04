Titelverteidiger Real Madrid verabschiedet sich sang- und klanglos aus der Champions League. Das als Weltauswahl gefeierte Starensemble ist gescheitert und hat in dieser Form keine Zukunft. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Groß war die Hoffnung bei Real Madrid, trotz des desaströsen 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal wieder einmal Geschichte schreiben zu können.

Schließlich gehören die "Königlichen" und die "Königsklasse" untrennbar zusammen. Und schon oft hat Real bewiesen, ungünstige Hinspiel-Ergebnisse zu Hause im sagenumwobenen Estadio Santiago Bernabeu noch umbiegen zu können. 90 Minuten im Bernabeu können bekanntlich lang sein.

Nicht so aber im April 2025 gegen die "Gunners".

Obwohl die aktuelle Ausgabe des Klubs aus London kaum Erfahrung in der K.-o.-Phase der Champions League besitzt, schafften es die Madrilenen im Rückspiel nie, ein Gefühl zu erzeugen, dass erneut so etwas wie Magie in der Luft liegt.