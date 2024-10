Update: 22.10., 21:56 Uhr: Real Madrid - Borussia Dortmund - Halbzeitstand: 0:2

Der BVB führt zur Pause in Madrid und das sogar doppelt! Nach einer fahrigen Anfangsphase mit vielen Ballverlusten arbeiteten sich die Dortmunder in die Partie, setzten immer wieder Nadelstiche. So auch beim 0:1, als Guirassy technisch hochwertig und mit Köpfchen auf dem eingelaufenen Malen weiterleitete - der drückte den Ball an Courtois vorbei.

Nur Minuten später ließ Malen Vazquez mit einem schnellen Antritt alt aussehen, seine flache Hereingabe an den zweiten Pfosten verwertete Gittens im Rutschen. In der Folge gab der BVB die Spielkontrolle wieder ab, überstand eine Triple-Chance der Hausherren dank der Querlatte und Gregor Kobel.

Insgesamt eine engagierte Vorstellung der Dortmunder, die im Gegensatz zum Champions League-Finale auch das nötige Glück beinhalten.