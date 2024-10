BVB gegen Celtic Glasgow: Die Noten und Einzelkritiken zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund schlägt Celtic Glasgow in der Champions League mit 7:1. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Stars. Balsam für die Seele aller Dortmund-Fans: Im Westfalenstadion sorgt der BVB für eine Sieben-Tore-Show! Karim Adeyemi schreibt dabei eine Geschichte, die kaum besser zu ihm passen könnte: Erst trifft er dreifach, dann muss er verletzt vom Platz. Gegen harmlose Schotten, die den Schwarzgelben ungewohnt viel Raum zum Kontern geben, schießt sich der BVB den Frust von der Seele. In der neuen Vorrunde der Champions League steht man damit vorübergehend auf dem ersten Tabellenplatz. ran zeigt die Noten der BVB-Stars in der Einzelkritik.

Gregor Kobel Beim Gegentor ist Kobel chancenlos. Dann hat er nichts mehr zu tun. Ein undankbarer Abend für einen Torhüter. ran-Note: 3

Yan Couto Sieht in der Anfangsphase mehrfach nicht so gut aus. Wie schon in den vergangenen Spielen hat Couto Probleme, körperlich geführte Zweikämpfe für sich zu entscheiden. Hat dann aber Glück, dass es nicht mehr viel zu tun gibt, nachdem die Partie deutlich in Richtung Dortmund kippt. ran-Note: 4

Waldemar Anton Über seine Seite kommt Celtic etwas häufiger nach vorn. Spätestens bei ihm ist aber Schluss. Gewinnt fast alle seine Zweikämpfe und weiß auch im Spielaufbau zu überzeugen. ran-Note: 2

© Noah Wedel

Nico Schlotterbeck Hat seine besten Szenen im Spielaufbau, was vor allem daran liegt, dass Celtic sich offensiv nicht blicken lässt. Spielt einige gute Verlagerungen und auch Steckpässe. Das 6:1 von Guirassy leitet er sehenswert ein. ran-Note: 2

Julian Ryerson Es fällt aufgrund der starken Teamleistung nicht wirklich auf, aber Ryerson hat gegen Celtic nicht gerade seinen besten Tag. Es ist nicht so, dass er mit Fehlern negativ auffallen würde, doch viel Dynamik nach vorn entwickelt er nicht und defensiv sieht er in den ganz wenigen Situationen, die Celtic hat, nicht gut aus. So auch beim zwischenzeitlichen 1:1. ran-Note: 4

Emre Can Liegt nach wenigen Sekunden mit Schmerzen auf dem Boden, kann aber weitermachen. In der 7. Minute verwandelt er einen Elfmeter sicher. In der 10. Minute fliegt dann ein Ball von Celtic in den Strafraum, den er komplett unterschätzt. Daizen Maeda nutzt die Situation und erzielt das 1:1. Can fängt sich anschließend, verteidigt viele Umschaltsituationen gut. In der einen oder anderen Situation zeigt er aber auch seine üblichen Schwächen in Ballbesitz und verlangsamt so das Spiel. An einem Abend wie diesem ist das aber fast egal. ran-Note: 3

© ANP

Pascal Groß Sammelt wie gewohnt Ballkontakte, verteilt Bälle und gibt dem Spiel des BVB Sicherheit. Viel mehr ist über seine Leistung auch nicht zu sagen, denn defensiv wird er von schwachen Schotten nicht gefordert und große Highlights gibt es von ihm ebenfalls nicht. ran-Note: 3

Karim Adeyemi Kann nach vier Minuten schon das erste Mal richtig Fahrt aufnehmen, trifft aber die falsche Entscheidung und bleibt zu lange am Ball, statt die Überzahl mit einem Zuspiel zu nutzen. Dribbelt sich fest und die Chance ist Geschichte. Ist wenig später wieder allein unterwegs, macht es diesmal besser: Sein leicht abgefälschter Schuss besorgt das 2:1 (11.). Macht genau dort weiter, ist einer der stärksten Spieler in der Offensive und haut den Ball nach einer Ecke aus spitzem Winkel in die Maschen – 3:1! Holt in der 39. Minute einen Elfmeter heraus und erhöht wenige Minuten später selbst auf 5:1. Eine überragende erste Halbzeit des Angreifers. Dann aber der Schock direkt zu Beginn des zweiten Durchgangs: Adeyemi bleibt ohne Fremdeinwirkung sitzen, greift sich zuvor an den hinteren Oberschenkel und muss ausgewechselt werden. ran-Note: 1

Julian Brandt Ist von Beginn an sehr laufstark und bietet sich in den großen Zwischenräumen an, die Celtic im Mittelfeld offen lässt. Bereitet so auch das 2:1 durch Adeyemi vor. Er ist der Dosenöffner in der Partie, weil er sinnbildlich für die Spielfreude des BVB steht. Brandt macht kaum Fehler, löst viele Situationen klug auf und setzt den Gegner mit Läufen und Pässen ständig unter Druck. Eine Topleistung. ran-Note: 1

© Noah Wedel

Jamie Gittens Seine erste Aktion hat es gleich in sich: Dribbelt von der Mittellinie aus los, spielt dann einen Doppelpass mit einem Gegenspieler und holt einen Elfmeter heraus, weil er dem herausstürmenden Schmeichel dankend in die Arme läuft. Ist danach nicht mehr so zielstrebig und dynamisch. Ein Grund dafür ist sicher, dass der BVB viel über den formstarken Adeyemi spielt. Gittens fällt da etwas ab. ran-Note: 3

Serhou Guirassy Strahlt zu Beginn der Partie vor allem wegen seines hervorragenden Kombinationsspiels. Hat sonst nur ungefährliche Szenen. In der 40. Minute darf er dann aber den Elfmeter schießen und erhöht auf 4:1. Auch im zweiten Durchgang gibt es nicht viele Guirassy-Momente – bis er dann das 6:1 erzielt (66.). ran-Note: 2

© 2024 Getty Images