Fußball
Afrika-Cup 2026 - Eklat im Finale: Senegal-Ersatzkeeper muss mit Balljungen um Handtuch kämpfen
- Aktualisiert: 20.01.2026
- 10:02 Uhr
- Oliver Jensen
Beim Finale des Afrika-Cups gab es eine Auseinandersetzung zwischen dem senegalesischen Ersatztorwart Yehvann Diouf und mehreren Balljungen. Auslöser war ein Handtuch.
Das Endspiel des Afrika-Cups zwischen Senegal und Marokko (1:0) bot mehrere interessante Randgeschichten.
Senegals Ersatztorhüter Yehvann Diouf sorgte für ein besonderes Highlight, weil er mit einer Gruppe marokkanischer Balljungen aneinandergeriet.
Während in Rabat der Regen in Strömen fiel, positionierte sich der Torhüter des französischen Erstligisten Nizza hinter dem Gehäuse von Senegals Nummer eins Edouard Mendy. Von dort aus wollte er dem Keeper von Al-Ahli bei Bedarf ein Handtuch reichen. Zuvor hatte Marokkos Achraf Hakimi einige Handtücher über die Werbebande auf das Spielfeld befördert.
Mehrere Balljungen versuchten wiederholt, Keeper Diouf das frische Handtuch zu entreißen. Im Netz machen Videos die Runde, die zeigen, wie sich Diouf hinter der Torauslinie über den Boden rollt und sowohl Jugendlichen als auch einem Sicherheitsmann ausweicht, um das Handtuch festzuhalten.
Selbst Marokkos ausgewechselter Mittelfeldspieler Ismael Saibari mischte sich ein und wollte verhindern, dass Diouf das Tuch an Mendy weiterreicht.
Überraschter Diouf: "Es waren nur Handtücher"
"Ich weiß nicht, warum das passiert ist, denn es waren nur Handtücher", sagte Diouf später in der Mixed Zone. Über das spezielle Engagement des Balljungen zeigte er sich verwundert.
"Vielleicht haben sie sich irgendwas eingebildet, was ich mit diesen Handtüchern wollte", schätzte Diouf. "Sie dienten nur dazu, die Handschuhe und das Gesicht zu trocknen, wenn es regnet. Ich war genauso überrascht, aber wir haben zusammengehalten und Edouard hat die Handtücher bekommen, die er haben wollte."