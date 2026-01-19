Afrika-Cup 2026 - Eklat im Finale: Senegal-Ersatzkeeper muss mit Balljungen um Handtuch kämpfen

- Anzeige -

Mehrere Balljungen versuchten wiederholt, Keeper Diouf das frische Handtuch zu entreißen. Im Netz machen Videos die Runde, die zeigen, wie sich Diouf hinter der Torauslinie über den Boden rollt und sowohl Jugendlichen als auch einem Sicherheitsmann ausweicht, um das Handtuch festzuhalten. Selbst Marokkos ausgewechselter Mittelfeldspieler Ismael Saibari mischte sich ein und wollte verhindern, dass Diouf das Tuch an Mendy weiterreicht.

Überraschter Diouf: "Es waren nur Handtücher" "Ich weiß nicht, warum das passiert ist, denn es waren nur Handtücher", sagte Diouf später in der Mixed Zone. Über das spezielle Engagement des Balljungen zeigte er sich verwundert. "Vielleicht haben sie sich irgendwas eingebildet, was ich mit diesen Handtüchern wollte", schätzte Diouf. "Sie dienten nur dazu, die Handschuhe und das Gesicht zu trocknen, wenn es regnet. Ich war genauso überrascht, aber wir haben zusammengehalten und Edouard hat die Handtücher bekommen, die er haben wollte."