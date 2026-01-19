DFB-Team nur noch Weltranglistenzehnter: Marokko steigt durch Afrika-Cup auf

Das DFB-Team fällt in der Weltrangliste zurück. Auschlaggebend dafür ist der Afrika-Cup.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der ersten Weltrangliste des WM-Jahres um eine Position auf Rang zehn abgerutscht.

Grund für die Abwärtsbewegung ist Marokkos Aufstieg von Rang elf auf Platz acht durch den Einzug ins Afrika-Cup-Finale. Der neue Afrikameister Senegal kletterte um sieben Plätze auf Position zwölf.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit 1724 Punkten weiterhin einen großen Rückstand auf den führenden Europameister Spanien (1877 Zähler). Nur knapp hinter den Iberern folgen Weltmeister Argentinien (1873) sowie der frühere WM-Champion Frankreich (1870).

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) startet am 27. März in Basel gegen Gastgeber Schweiz ins neue Länderspieljahr, drei Tage später steht in Stuttgart ein Duell mit Ghana auf dem Programm. Im Mai wird Nagelsmann seinen 26er-Kader für das XXL-Turnier im Sommer berufen, ehe es nach dem Spiel gegen Finnland in Mainz (31. Mai) schon über den großen Teich geht. In Chicago steht am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen die USA an.

