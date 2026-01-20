- Anzeige -
FC Bayern München

FC Bayern - Weltfußballer Michael Olise? Lothar Matthäus nennt K.o.-Kriterium

  • Aktualisiert: 20.01.2026
  • 10:12 Uhr
  • SID

Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist Bayern Münchens Michael Olise ein potenzieller Weltfußballer-Kandidat. Doch dafür benötigt der Franzose mehr als tolle Leistungen in der Fußball-Bundesliga.

Michael Olise begeistert die Bundesliga.

Erst am Samstag wurde er zum großen Matchwinner gegen RB Leipzig, indem er nach seiner Einwechslung drei Tore vorbereitete und anschließend selber zum 5:1 traf. Lothar Matthäus sieht in Olise einen potenziellen Weltfußballer - doch es gibt ein Problem.

"Die Leute, die den Weltfußballer wählen, interessiert nicht, wenn Bayern 5:1 in Leipzig gewinnt", urteilte der 64-Jährige in seiner Sky-Kolumne. "Wenn ein anderer Spieler den Champions-League- oder Weltmeistertitel vorweist, kann Olise noch zehn Tore mehr für den FC Bayern schießen. Es geht nur um die Erfolge mit der Mannschaft."

Das Wichtigste in Kürze

Beispielgebend für seine These bezog sich der Weltmeister von 1990 auf den jüngst ausgezeichneten Ousmane Dembele. Dieser käme lediglich auf "ein richtig gutes halbes Jahr", erhielt im Dezember vergangenen Jahres dennoch die begehrten Trophäe. Meisterschaft und Königsklassen-Triumph hätten den Ausschlag gegeben, so Matthäus.

Die Voraussetzung dafür sieht Matthäus bei den Bayern und Olise gegeben: "Man spielt noch schneller, selbstbewusster nach vorne und läuft noch mehr. Es stimmen nicht nur die Punkte, es fallen auch die Rekorde."

Olise: Lob von Klinsmann und Eberl

Auch der frühere Bayern-Spieler Jürgen Klinsmann sieht in Olise einen potenziellen Weltfußballer, sofern der Bayern-Star große Titel gewinnt: "Das Potenzial hat er allemal, ja. Die Champions League gewinnen, dann ja."

Bayern-Sportvorstand Max Eberl lobte am Samstag ebenfalls die Entwicklung von Olise. "Er ist einfach ein begnadeter Fußballer. Als wir ihn von Crystal Palace geholt haben, hat man bereits gesehen, was er kann", so Eberl.

Es sei jedoch „außergewöhnlich“, wie er sich in den letzten eineinhalb Jahren noch einmal weiterentwickelt habe. Laut Eberl gehört Olise fußballerisch zur "obersten" Kategorie. Allerdings fügte er hinzu: "Bei Einschätzungen zum Ballon d’Or bin ich vorsichtig, da ist viel Subjektivität dabei."

